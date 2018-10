24E OPÉRATION DE RELOGEMENT À ALGER 2000 familles relogées!

La 2ème phase de relogement de la 24ème opération dans la wilaya d'Alger aura lieu après-demain. «La wilaya d'Alger poursuivra après-demain, la 24ème opération de relogement dans sa 2ème phase», a indiqué, hier, lors d'une conférence de presse le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Il a fait savoir que cette opération englobera 2000 familles, elle ciblera en particulier les zones inondables à proximité des oueds, des autoroutes et les sites vulnérables aux intempéries (caves, terrasses et bâtiments en cours de réhabilitation). A la veille de l'hiver, cette nouvelle, soulagera sans doute, les centaines de familles qui souffrent d'inondations.

Le wali Alger, a en outre, noté que dans ce cadre, plus de 20.000 familles habitant les zones inondables et vulnérables ont été relogées dans les 24 opérations déjà réalisées. «Plus de 100.000 personnes ont été protégées des risques liés aux intempéries», ajoute-t-il. Par ailleurs, cette phase de relogement concernera les 17 sites bidonvilles, répartis sur 20 communes relevant de 10 circonscriptions administratives, à savoir «Baraki-Bouzaréah- Sidi M'hamed- Bab El Oued-Rouiba- Bir Mourad Rais-El Harrach- Zéralda - Chéraga et Hussein Dey». Il est à signaler qu'afin d'assurer le bon déroulement de cette opération de relogement, et éviter les problèmes de circulation, cette opération sera réalisée en deux tranches, la première est prévue pour après-demain, où 1300 familles sont concernées et la seconde est prévue après une semaine du lancement de la première phase, où 600 familles seront relogées!

Dans ce même sens, le wali a indiqué qu'environ «1300 familles réparties sur sept circonscriptions administratives, à savoir Rouiba - Baraki - Bouzaréah - Sidi M'hamed - Bab El Oued - Bir Mourad Raïs et Chéraga, seront relogées après-demain». La plus grande opération est celle de Rouiba, où plus de 550 familles seront relogées, il s'agit des sites bidonvilles Oued Djakane, commune de Réghaïa, du bidonville Belgourari, commune de Réghaïa et du site bidonville Zahlouka, commune de Réghaïa. La seconde opération est celle de la circonscription administrative de Baraki, dont 345 familles seront relogées. Il s'agit des sites bidonville Saliba, commune de Baraki, celui du bidonville Biga -2-, et aussi le site bidonville Leghouazi.

Pour les recours, le responsable, a souligné que, «11 familles seront relogées dans le cadre de la prise en charge des recours ayant l'avis favorable de la commission de recours sur la circonscription administrative de Rouiba».

Par ailleurs, s'agissant du programme d'urgence, il est à signaler que 25 familles ont été déjà relogées dans le cadre du programme d'urgence de la 24ème opération de relogement issus de la commune de la Casbah et de Zéralda. Les opérations de relogement, ont permis à la wilaya d'Alger de récupérer près de 15 ha de terrains.

Ce qui permettra la libération de plusieurs projets structurant des secteurs de l'hydraulique, équipements publics, travaux publics et d'autres secteurs. «A l'achèvement de cette phase, environ 530 ha de terrains ont été récupérés depuis le lancement de l'opération de relogement, le mois de juin 2014», a fait savoir le responsable.

Dans un autre chapitre, il est important de noter que 2 062 postulants ont été soumis au contrôle au niveau du Fichier national du logement, 211 postulants ont fait l'objet d'un résultat positif soit environ 10%. Le même responsable, s'est félicité, avant de souligner qu'à l'achèvement de cette phase de relogement le nombre des familles relogées par la wilaya d'Alger depuis l'année 2014, tous segments confondus, est d'environ 90.000 familles équivalant environ à 450.000 personnes.