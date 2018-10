INDUSTRIE AUTOMOBILE Les professionnels misent sur la formation

Par Abdelkrim AMARNI -

Une formation pointue

Le centre «Kindtech» assure un partenariat technique sûr de l'après-vente des véhicules.

Un centre de formation professionnelle et d'accompagnement aux métiers de l'après-vente automobile, «Kindtech», a été inauguré hier au niveau de son site d'Alger, à Benzerga (Dergana).

Ainsi, les professionnels désireux de parfaire leurs connaissances peuvent y suivre une formation pointue dispensée dans ce centre de statut privé qui se situe dans la banlieue est d'Alger. Pour ce faire, ce centre est agencé comme un atelier pour permettre aux stagiaires de travailler dans des conditions qui se rapprochent le plus possible de la réalité à laquelle ils feront face demain sur le terrain.

Il est destiné au perfectionnement des professionnels ainsi qu'aux étudiants à la recherche d'un métier «solide» et plein de promesses visibles dans le monde du secteur de l'automobile, notamment les transports et celui des complexes de montage de voitures étrangères en Algérie dont l'essor n'est plus à démontrer. Un espace leur est dédié pour se parfaire avec la documentation papier, ou électronique, ainsi que des équipements pour réaliser des travaux pratiques alors qu'un formateur spécialisé est mis à leur disposition si nécessaire.

Les professionnels bénéficient d'un accompagnement et d'une formation destinés à tous les acteurs de l'après-vente. Il s'agit des chefs d'atelier, des conseillers de service, des magasiniers, des chefs de vente de pièces de rechange, des gestionnaires de stock...ce qui constitue en majeure partie les techniciens qui assurent le «diagnostic électronique» des véhicules.

La seconde catégorie, composée de stagiaires, étudiants et élèves qui préparent des diplômes en automobile, y trouvera une «formation ciblée et de haute qualité», nous a assuré sur les lieux, le directeur du Centre, Heddad. Ce dernier, accompagné dans sa tâche par l'ingénieur en électronique auto, Christian Bourroux, qui est responsable pôle service et du commerce après-vente, est un ancien cadre de la marque au Losange (Renault) en Algérie où il a exercé depuis 1998 comme magasinier et gestionnaire des stocks.

Les formations dispensées auront trait à l'organisation, aux ateliers, et au commerce...Le côté «pièces de rechange» sera lié à l'organisation des magasins, la gestion des stocks et le commerce de ces mêmes pièces. Les modules du côté technique, pour leur part, seront répartis en deux grandes familles qui sont la «réparation et le diagnostic». Les garagistes y trouveront le savoir-faire et les moyens (documents et moyens de contrôle) pour les aider à trouver les pannes qu'ils n'arrivent pas à déceler.

Pour être au diapason des nouveaux produits, «Kindtech Center» travaille étroitement avec le «Groupe Eina Digital» qui jouit de plus de dix ans d'expérience dans le domaine de l'automobile.

Le coût de la formation, qui dure de deux à cinq jours, revient à 10 mille dinars/jour a-t-on précisé.