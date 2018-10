4E SESSION DE COOPÉRATION ALGÉRO-NIGÉRIANE Deux géants africains se croisent

Par Hocine NEFFAH -

Cette session va s'atteler à évaluer les relations bilatérales entre les deux pays sur le plan politique et économique

Cette rencontre est vue comme opportunité pour donner plus de sens aux rapports stratégiques entre l'Algérie et le Nigeria.

Les travaux de la quatrième session de la Haute Commission mixte de coopération algéro-nigériane ont été inaugurés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et son homologue de la République fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama. Cette session va s'atteler à évaluer les relations bilatérales entre les deux pays sur le plan politique et économique. Dans ce sens et lors de la lecture de son discours, le ministre Abdelkader Messahel a souligné que «notre rencontre d'aujourd'hui témoigne assurément d'une volonté politique partagée de relancer la coopération bilatérale et de raffermir davantage les liens d'amitié et de solidarité qui existent entre nos deux pays. Elle atteste, également, de notre ambition commune à imprimer une nouvelle dynamique à nos relations stratégiques pour être à la hauteur des aspirations de nos deux peuples», a précisér le ministre des Affaires étrangères à propos de cette commission mixte algéro-nigériane.

L'Algérie comme cela est précisé dans le discours du ministre des Affaires étrangères, tient à assurer un rôle dans la perspective de maintenir et d'approfondir les rapports fondés sur l'échange des expériences en mesure de consolider les relations qui plaident en faveur de la stabilité et la résolution des conflits dans le continent africain. De ce point de vue, Abdelkader Messahel a indiqué que «dans ce contexte, nous aurons à nous concerter sur les situations internes qui prévalent dans chacun de nos deux pays et sur certaines situations conflictuelles qui continuent de perdurer dans certaines régions de notre continent», et d'ajouter que «c'est dans cet esprit que mon pays poursuit son action à la tête du Comité de suivi de l'accord d'Alger pour la paix et la Réconciliation au Mali pour la mise en oeuvre entière et sincère de l'accord politique signé tout comme il oeuvre inlassablement en faveur du règlement de la crise libyenne, pour que ce pays frère et voisin sorte définitivement de la violence fratricide et retrouve la stabilité qui lui permettra de s'atteler à la tâche du développement», a assuré le ministre Abdelkader Messahel à l'adresse de son homologue nigérian dans le cadre des travaux de la quatrième session de la haute commission mixte de coopération algéro-nigériane.

La quatrième session est vue comme opportunité pour donner plus de sens aux rapports stratégiques entre l'Algérie et le Nigeria dans des domaines vitaux. Dans ce sens, Messahel a souligné que «la tenue de cette 4ème session de la Haute Commission mixte constitue, assurément, une étape essentielle dans la mise en place d'une coopération rénovée et féconde et nous permettra, j'en suis persuadé, d'examiner toutes les possibilités pouvant donner une forte impulsion à nos relations bilatérales», a asséné Messahel.