POUR VULGARISER LA CULTURE DE PILOTAGE Un forum des chefs de projet est né

Par Madjid BERKANE -

«Le FCP aspire, à travers sa création, à combler le déficit en connaissances théoriques et pratiques en matière de pilotage des projets reconnus et appliqués à travers le monde.»

Contrairement à ce que laisse entendre sa dénomination, le Forum des chefs de projets(FCP) dont le lancement officiel a été donné hier n'est pas destiné uniquement aux porteurs de projets en activité, mais à tous ceux qui veulent s'approprier la culture de pilotage des projets. Il est ainsi destiné à tous les diplômés universitaires et les cadres des entreprises. Selon Mounir Chérif, président de ce forum qui s'exprimait hier au forum du journal El Moudjahid, «le FCP cherche à travers sa création à combler le déficit en connaissances théoriques et pratiques en matière de pilotage des projets reconnus et appliqués à travers le monde».

l'inscription au forum nécessite le respect de certaines procédures. En effet, explique le président du FCP, «les inscrits auront à suivre une formation de 12 mois au terme de laquelle ils auront des diplômes dans le pilotage des projets», a expliqué le conférencier notant que la formation est payante. «Les inscrits, une fois qu'ils auront terminé la formation théorique, passeront à l'étape des simulations. Cette dernière consiste en des exercices pratiques au bout desquelles, les inscrits pourront juger leur formation et s'auto-corriger», souligne-t-il. Pour le président du FCP, le pilotage des projets a une méthodologie et des spécificités totalement différentes du management général.

«L'instauration de la culture et de l'esprit «projet» est indispensable en particulier pour la promotion du chef de projet en tant que métier et non pas en tant que fonction», explique Mounir Chérif, déplorant l'absence pour l'heure de cette culture en Algérie.

«Le FCP aspire aussi à vulgariser à moyen terme la culture du pilotage au sein des établissements scolaires. Des sessions de vulgarisation de cette culture seront proposées au ministère de tutelle afin de les programmer au profit des élèves.

La culture de pilotage doit être apprise dès le jeune âge comme cela se fait partout ailleurs», a insisté le conférencier. Interrogé par ailleurs, si le FCP ne va pas chercher un rapprochement avec le Forum des chefs d'entreprise (FCE), Mounir Chérif a indiqué que «le FCP n'est pas intéressé par cette idée, par contre si le FCE le souhaite, il est le bienvenu.

Le FCP se propose à toute institution cherchant de l'aide en matière de pilotage des projets», dira-t-il. Sur la question du choix du timing pour le lancement de ce Forum, l'invité d'El Moudjahid a fait savoir que le choix de timing ne répond à aucun agenda autre que le fait qu'il correspond à la fin des préparatifs nécessaires pour son lancement.

Le président du FCP a souligné en outre que ce forum aura des bureaux à travers toutes les wilayas. Le FCP activera sur le plan organique en tant que section de l'Académie de la société civile algérienne.

Le Forum des chefs de projet va se porter aussi volontiers en ce qui concerne la prise des décisions économiques du pays.