LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE Elle ciblera les personnes à risques

Par Massiva ZEHRAOUI -

La grippe saisonnière a engendré 650.000 cas de décès à l'échelle mondiale. Concernant l'Algérie, 251 cas sévères ont été recensés au titre de l'année 2017-2018 et 26 décès signalés uniquement dans des hôpitaux, dont 12% sont des femmes enceintes.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière sera lancée dès cette matinée. Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar a de ce fait, appelé les personnes âgées, celles présentant des maladies chroniques ainsi que les femmes enceintes à aller se faire vacciner gratuitement. «Ces personnes sont priées de se rendre rapidement au niveau des différentes structures de santé publique de tout le pays», a-t-il précisé hier lors d'une conférence de presse organisée à l'Institut national de santé publique (Insp).

Pour les citoyens voulant acquérir des doses de ce vaccin, «celles-ci seront disponibles au niveau des officines, et leur seront systématiquement remboursées par la suite», fait-il savoir.

Djamel Fourar a par ailleurs insisté sur l'importance, dans un premier temps, de cibler une certaine frange de la population afin d'éviter qu'une simple grippe arrive à un stade de complication pouvant entraîner la mort. Il s'agit, souligne-t-il, des personnes de plus de 65 ans, mais cela concerne également les adultes ou les enfants souffrant d'une maladie chronique. Les femmes enceintes et les pèlerins font aussi partie de la liste des personnes devant absolument se faire vacciner. L'expert a en outre rappelé que durant l'année en cours, la grippe saisonnière a engendré 650.000 cas de décès à l'échelle mondiale. Concernant l'Algérie, 251 cas sévères ont été recensés au titre de l'année 2017-2018 et 26 décès signalés uniquement dans des hôpitaux, dont 12% sont des femmes enceintes.

Par ailleurs, sur le volet de la prise en charge, l'intervenant a souligné qu'un «système de soins a été spécialement mis en place dans les établissements de santé afin de traiter des cas de grippe sévère et qu'il engloberait toutes les wilayas du pays».

D'autre part, Djamel Fourar a indiqué que deux millions et demi de doses ont été acquises et distribuées pour cette campagne de vaccination.

Cependant, il a tenu à spécifier que cette quantité n'est pas destinée à la couverture de la population dans sa globalité, car insuffisante. «Notre objectif est de toucher les personnes les plus fragiles et à même d'avoir des complications après contraction du virus.»

Par ailleurs, les membres du comité d'experts présents lors de ce point presse ont brièvement tenté de mettre en lumière les risques liés à la grippe saisonnière bien que d'apparence bénigne. Tenant d'abord à rassurer la majorité des citoyens, ces derniers ont affirmé que «la grippe ne présente a priori aucun danger potentiel pour 90% des personnes en bonne santé». En revanche les risques sont bien là, et il ne faut jamais minimiser les effets de ce virus, responsable de la survenue de complications graves chez les personnes fragilisées par une maladie chronique (affections pulmonaires, cardiaques, rénales, hépatiques, maladies du sang, diabète). Les spécialistes recommandent ainsi que ces personnes dites «à risques» n'hésitent pas à s'orienter dès aujourd'hui vers les structures de santé pour se faire vacciner.

Djamel Fourar a d'ailleurs invité les citoyens à ne pas attendre qu'il y ait des décès pour se ruer en grand nombre dans les établissements hospitaliers, rappelant l'épisode de l'année dernière où des doses supplémentaires ont dû être apportées en urgence.