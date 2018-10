BOUIRA Il viole et tue la femme de son oncle

Les enquêteurs de la police de Zmala, un village sis à Ridane, au sud de Bouira, se sont investis pour retrouver le propriétaire... d'une chaussure. Il ne s'agit malheureusement pas là d'une histoire à la Cendrillon, mais d'un horrible homicide commis par le propriétaire de ce soulier. Le meurtrier est un jeune d'une vingtaine d'années qui a violé et tué la femme de son oncle. Les faits remontent à juin dernier, en plein mois de Ramadhan, lorsqu'une femme, la trentaine, a été retrouvée baignant dans son sang, dans une maison abandonnée. La victime, maman d'une petite fille, habitait à une cinquantaine de mètres du lieu où le corps ligoté et portant d'énormes traces de violences, a été retrouvé. Une preuve que cette mère s'est désespérément débattue pour tenter d'échapper à son agresseur. Sur les lieux du crime, une chaussure a été découverte. C'est de là que l'enquête a commencé. La police scientifique a récolté des indices qui ont permis d'établir que la scène du crime n'était pas la maison où la victime a été découverte. Son corps a été déplacé afin de brouiller les pistes. Les enquêteurs ont interrogé alors les proches pour connaître l'emploi du temps de chacun et savoir qui était la dernière personne à avoir vu vivante la jeune maman.