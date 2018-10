BÉJAÏA L'APW tient session

Par Arezki SLIMANI -

70.000.000 DA pour l'étude, le suivi et la réalisation d'un camp de repos et de loisirs, le transfert d'un montant de 20.000.000 DA pour l'achat de véhicules au profit de la wilaya. Ce sont les deux points adoptés à la demande du wali.

Les élus de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa se sont retrouvés hier pour une session ordinaire, qui intervient après la rentrée scolaire et universitaire objet de débat du jour. A l'entame des travaux de cette session ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, les élus ont adopté deux demandes d'autorisations adressées par le wali. Il s'agit dans le détail de celle en relation avec l'autorisation spéciale d'une subvention accordée par le ministère de l'Intérieur au profit de la wilaya d'un montant de 70.000.000 DA pour inscription d'une opération «Étude, suivi et réalisation d'un camp de repos et de loisirs». il en est de même pour celle relative au transfert de crédits d'un montant de 20.000.000 DA du chapitre «900» au chapitre «950» du budget supplémentaire pour l'acquisition de véhicules au profit de la wilaya, dont le nombre n'a pas été précisé. Ce après quoi, les élus ont procédé à l'adoption des deux principaux sujets, à savoir l'évaluation des rentrées scolaires, universitaires, oeuvres universitaires et formation professionnelle.

Dans son intervention le nouveau wali de Béjaïa a, d'emblée, remercié le président de l'APW de Béjaïa pour son soutien et son étroite collaboration pour relancer la machine économique de Béjaïa. Dans la foulée, Ahmed Maâbed a tendu également la main aux élus de l'APW et aux citoyens de la wilaya de Béjaïa afin de redoubler des efforts et travailler conjointement pour, dit-il «rallumer la flamme de Bougie «. Entre les deux hommes semble apparaître une entente qui n'est pas sans susciter l'espoir quant au redémarrage de la wilaya pour quitter la zone d'ombre vers la relance du développement local. Un point positif en somme dans une conjoncture qui nécessite la contribution de tous pour débloquer de nombreux projets d'intérêt public. La rentrée scolaire était le premier point abordé par l'Assemblée.

Le directeur de l'éducation a, lors de la présentation du rapport sur la situation du secteur de l'éducation, indiqué que la tutelle a répondu favorablement aux besoins en matière de renforcement de l'enseignement ainsi que la généralisation de la langue amazighe pour la rentrée scolaire 2018-2019, en accordant des postes budgétaires supplémentaires pour notre wilaya.