IL A INVITÉ DES JOURNALISTES ALGÉRIENS À MADRID De quoi est capable Stream System

Par Notre envoyée spéciale à Madrid Ikram GHIOUA

Les représentants de cet opérateur ont dressé un tableau explicite sur les ambitions et les objectifs visés par leur entreprise.

Un groupe de journalistes algériens a été reçu à Madrid en Espagne, dans un cadre strictement professionnel par l'opérateur économique Stream System. Né il y a à peine 3 ans, cet opérateur a su s'imposer sur le marché malgré la concurrence rude des Chinois très offensifs dans ce domaine technologique de pointe. C'est autour d'un dîner que l'opérateur spécialisé dans les smartphones, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies de pointe des écrans TV que les représentants de cet opérateur ont dressé un tableau explicite sur les ambitions et les objectifs à atteindre tout en donnant les montants des chiffres d'affaires réalisés depuis novembre 2015.

Néanmoins, cet opérateur, dont la boîte mère Bomare Compagny est en Algérie, rencontre des problèmes pour ses centres de service après-vente installés en Espagne et au Portugal. Il s'agit plus exactement de la pièce détachée pour le processus des réparations, sachant que cet opérateur tient beaucoup à son image de marque, mais aussi à la qualité de son produit et la satisfaction de son client. Pour lui qui doit faire ramener cette pièce détachée depuis l'Algérie vers l'Espagne et vers les autres centres de vente après service, il se retrouve face à une législation douanière pas assez claire pour renforcer son activité d'où d'ailleurs l'envoi de plusieurs correspondances aux instances compétentes pour se pencher sur cette incohérence qui bloque l'opérateur lequel a exprimé une grande considération à l'égard de ses partenaires, mais surtout de son client.

L'usine qui produit ces pièces détachées est implantée en Algérie et pour les besoins de ses services en Europe il est plus qu'indispensable de trouver une solution. Enfin, dans cet exposé il était question d'évaluer l'activité de Strean System et de parler des prévisions pour les années à venir. A noter que l'opérateur utilise un matériel de très bonne qualité et le taux du retour de ses produits est moins de 1%.