GUITOUNI À PROPOS DE LA NOUVELLE LOI DES HYDROCARBURES "Nous prendrons le temps qu'il faut"

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les entreprises algériennes reflètent l'émergence des capacités nationales, en symbiose avec le programme des énergies renouvelables.

«Une rencontre réunira le 22 du mois en cours les partenaires nationaux et étrangers à Alger, pour expliciter le cahier des charges régissant l'investissement dans le domaine des hydrocarbures.» Telle a été la déclaration phare, sans pour autant donner d'amples précisions, du ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, qui n'est, dans ce sillage, pas alarmiste en revenant notamment sur la loi sur les hydrocarbures, en préparation, et pour laquelle il a indiqué que son département «prend tout son temps dans le cadre de son élaboration». «Il vaut mieux que la phase de son élaboration dure pour qu'on puisse étudier tous les risques», a-t-il affirmé, ajoutant que «l'Algérie est aujourd'hui décidée à travailler davantage avec les partenaires étrangers, d'autant que toutes les conditions sont réunies pour effectuer des investissements mutuellement bénéfiques». Autrement dit, Guitouni a réitéré «la volonté de l'Algérie de coopérer encore mieux avec les partenaires étrangers dans le but de la concrétisation de plus d'investissements énergétiques mutuellement bénéfiques». Pour le ministre, l'Algérie fait sienne la nécessité de s'adapter aux changements géopolitiques enregistrés, d'autant que le prochain challenge à relever est scindé en phases à prendre en compte simultanément. La première consistera en la reconstitution des réserves du pays, d'où l'orientation donnée pour la diversification du bouquet énergétique. La deuxième porte essentiellement sur la révision des textes en les mettant en adéquation avec les changements qui caractérisent aujourd'hui le marché international. «Era 2018 constitue une occasion pour les investisseurs d'assister pour concrétiser leurs projets lambda», dira la commissaire de la rencontre, Lynda Oulounissi, ajoutant que «ces projets sont en relation avec le développement durable». Le 9ème Salon ERA a donc ouvert ses portes hier.

La rencontre, domiciliée au Centre des conventions d'Oran, s'inscrit pour trois jours. Cet événement, auquel participe une centaine d'exposants nationaux et entreprises étrangères, prévoit un flux de pas moins de 7000 visiteurs. La rencontre met en avant les avancées du dispositif juridique et incitatif dans ce secteur névralgique. Era 2018 accueille tous les acteurs majeurs inscrits dans le développement des énergies renouvelables et du développement durable en Algérie.