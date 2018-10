BOUILLONNEMENT DANS LES UNIVERSITÉS Hadjar perd-il le contrôle de ses facultés?

Par Massiva ZEHRAOUI -

Rien ne va plus. Le malaise s'accentue dans les facultés algériennes. Blasés, les étudiants des quatre coins du pays crient au scandale en initiant, ces derniers jours, des actions de protestation.

L'origine de cette confusion revient à la cacophonie qui a suivi les résultats de l'opération d'inscription des étudiants souhaitant passer en deuxième cycle (master) via la plateforme numérique mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce système nommé «progrès» a été décrié par les candidats en question suite au rejet de plusieurs de leurs demandes, lesquelles remplissaient pourtant toutes les conditions établies. D'aucuns ont pointé du doigt les défaillances qui caractérisent ladite plateforme qui sont selon eux, la source des refus en masse de leurs dossiers. Les postulants ont ainsi crié au scandale, jugeant ces résultats «parodiques». Exigeant réparation, ils en appellent aux autorités compétentes, les sollicitant ainsi de revoir ce mode d'inscription qui n'a «aucun fondement». Sinon, se sont-ils indignés, comment se fait-il que des étudiants ayant été majors de leurs promotions et qu'en l'occurrence, ils présentent un cursus irréprochable se voient refuser de poursuivre leurs études supérieures. Pour eux, cela n'est ni plus ni moins que de «l'injustice». Une injustice qui a d'ailleurs été dénoncée dimanche dernier par des centaines d'étudiants au niveau des wilayas d'Alger, Bouira, Blida, Oran, Constantine...la colère de ces derniers s'est manifestée par la tenue d'une série de rassemblements, à travers lesquels ils ont réclamé carrément «la suppression du système progrès», pointant du doigt son caractère bureaucratique.

Les organisations estudiantines relevant des différentes facultés du pays ont par ailleurs, dénoncé l'attitude «démissionnaire» adoptée par les recteurs d'universités, censés traiter les recours des étudiants, se contentant «de rejeter la responsabilité sur la tutelle». Les protestataires ont fait savoir qu'au vu des circonstances, un durcissement de la protestation est à prévoir, indiquant que de nouvelles actions seront menées les prochains jours sur le terrain.

Et ce, jusqu'à ce que les services dirigés par Tahar Hadjar, ministre de l'Enseignement supérieur se plient à leurs exigences. Par conséquent ils réclament que le taux d'avis favorables pour les demandes de poursuivre le master passe à 80% au lieu de 51%. Adressant un message au responsable, les protestataires rappellent que c'est à lui que revient la stabilité de ce secteur, particulièrement en une période des plus complexes que traverse le pays.

Les représentants de ces étudiants avertissent que si les autorités ne daignent pas prendre la question au sérieux, «de très graves conséquences vont intervenir», ce qui conduira inéluctablement au pourrissement. Pour sa part, ce n'est qu'après avoir mesuré l'ampleur de la grogne des étudiants que Tahar Hadjar a décidé de réagir. «Des recours peuvent être introduits pour les étudiants mécontents», chargeant à cet effet les recteurs de s'en charger. Concernant la plate-forme numérique «progrès» qui est remise en cause par les étudiants, le responsable a juste rappelé que celle-ci a été ouverte du 28 juin au 30 juillet pour reprendre du 7 au 15 septembre.

Cela dit, ces déclarations n'ont pas du tout fait l'unanimité chez les étudiants. Hier encore dans l'après-midi, des étudiants inscrits en filières mathématiques informatique et sciences de la matière se sont rassemblés hier devant la Fac centrale d'Alger pour réclamer l'accès au master 1.