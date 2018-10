LE FORUM INTERNATIONAL POUR LA MODÉRATION AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Bouguerra ou l'alternative à Makri

Par Hocine NEFFAH -

Bouguerra était considéré comme persona non grata au sein du MSP version Makri à cause de sa ligne proche des sphères du pouvoir et son attachement au principe de la participation au sein du gouvernement.

Aboudjerra Soltani semble reprendre bel et bien son «activisme» politique. Il ne veut pas assister à une «dynamique» de la scène politique nationale sans que cela soit marqué par son empreinte et son «discours» teinté de courtisaneries. C'est ce qui est apparu lors de sa dernière sortie qui se veut comme un «prologue» en grande pompe sur des questions brûlantes de la situation politique du pays.

Soltani qui était «brimé» par le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri et ses ouailles, trouve une panacée, voire une brèche des plus subtiles pour «s'immiscer» davantage les affaires du mouvement dans auquel il appartient sans que cela puisse lui causer des désagréments sur le plan disciplinaire avec sa formation politique.

L'ex-président du MSP, Bouguerra Soltani en l'occurrence, s'est doté d'un cadre qui s'intitule le Forum international pour la modération «Al Wassatia». Ce cadre vient d'être agréé par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement de territoire. Cet espace que Soltani considère comme «un cadre associatif qui traite des questions de la nation et des questions cruciales qui menacent le pays», n'est pas du tout un «forum» de rencontre et d'échange d'opinions et d'avis, bien au contraire, Bouguerra vise par ce cadre d'agir et de se positionner par rapport aux enjeux qui se dessinent au plan de la situation politique que traverse la scène nationale et ses retombées sur la société en général.

Dans ce cadre, certaines sources proches du MSP qualifient cette apparition de Bouguerra Soltani avec l'habit «associatif» comme il prétend, est une manière de faire dans les trouble-fêtes au MSP et son président actuel, Abderrazak Makri précisément.

Le Forum international pour la modération comme son appellation l'indique, vise à s'impliquer dans le débat général et la dynamique politique qui concernent le pays mais avec «une approche d'envergure internationale pour que l'impact soit plus efficace et porteur», selon Bouguerra Soltani qui considère que toutes les questions de l'heure revêtent un caractère international et leur solution nécessite un cadre à dimension et d'envergure internationales.

Or, Soltani n'a pas tardé pour annoncer son «oracle» à propos de la dernière initiative de son parti, le MSP en l'occurrence. Il considère que la proposition telle «qu'elle a été abordée par Makri est surréaliste et irréalisable sur le terrain», allusion faite à la dernière démarche consistant à mettre en place une période de transition où l'armée sera partie intégrante de cette transition sur la base d'un consensus national qui concernera toute la classe politique impliquée dans le processus actuel.

Soltani a profité de ce cadre «associatif» comme il prétend, pour s'attaquer à celui qui a su le réduire à sa juste personne au sein du mouvement, lui qui espérait revenir lors du dernier congrès, mais en vain.

Le Forum international pour la modération a été bien reçu par la confrérie des Frères musulmans dans le monde. Est-ce que ce forum de la «wassatia» se dresse comme un instrument pour réduire la portée du MSP et à sa tête Abderrazak Makri qui lui-même se dit être un mouvement islamiste qui prône la modération et les solutions médianes sur des questions qui ont trait à la nation? Ce ne sont que des interrogations par rapport à cette évolution au sein de la famille islamiste dite «modérée».Bouguerra Soltani s'est exprimé sur la crise qui ronge l'auguste assemblée populaire nationale, il n'a pas aussi tari d'éloges sur l'institution militaire qu'il a considérée comme «une armée hautement évoluée et professionnelle et qui assure une mission très difficile en faisant face aux dangers et menaces qui guettent le pays avec bravoure et témérité», a-t-il asséné à ce propos.