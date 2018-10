CRISE AU PARLEMENT Ould Abbès réunit ses députés

Par Nadia BENAKLI -

Le secrétaire général du vieux parti

En convoquant cette réunion, le secrétaire général entend certainement renforcer la cohésion du groupe parlementaire face à la crise.

Le FLN est sérieusement embarrassé par la crise qui secoue l'APN. Le secrétaire général du parti, Djamel Ould Abbès, a convoqué hier les députés pour discuter de la situation d'impasse. «Il sera question de passer en revue la situation de blocage qui paralyse la chambre basse du Parlement et de décider des actions à entreprendre», a affirmé une source parlementaire.

Le bras de fer opposant le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, aux députés de la coalition, entame sa troisième semaine.

Le troisième homme de l'Etat refuse de céder à la pression et ses adversaires campent sur leur position de retrait de confiance.

En convoquant cette réunion, le secrétaire général entend certainement renforcer la cohésion du groupe face à la crise. Il faut reconnaître que ce problème a pris une tournure très grave allant jusqu'à bloquer toute activité officielle au sein de la chambre basse. Ni projet de loi ni prise en charge des préoccupations des citoyens, c'est dire que les parlementaires ont tout relégué au second plan pour solder leurs comptes. Pourtant, la conjoncture actuelle marquée par l'approche de l'échéance présidentielle ne s'y prête pas pour s'aventurer dans un tel scénario. Ni les appels lancés par le secrétaire général du FLN ni au moins celui du Premier ministre n'ont pas réussi à convaincre le président de l'APN à déposer sa démission. Se référant aux textes de loi et au règlement intérieur, Bouhadja continue à défier ses adversaires en annonçant même qu'il n'a pas l'intention de quitter son poste.

Des donnes qui ont complètement chamboulé les hypothèses des uns et des autres. Par ailleurs, les tentatives de médiation menées par certains partis politiques n'ont pas abouti à convaincre les deux parties.

La majorité parlementaire a refusé toute médiation dans cette affaire en demandant clairement et simplement le départ du président de l'Assemblée. «Avant d'aller ver le gel des activités de l'APN, nous avons tenté de discuter avec le président de l'APN, mais en vain, ce dernier n'a pas tenu parole», déplore le chef du groupe parlementaire du FLN.

Face à cette paralysie, l'opposition refuse de s'impliquer pour tenter de trouver une issue à la crise. Celle-ci considère que le conflit est propre au parti majoritaire et elle n'a aucune responsabilité dans cette affaire.

L'initiative lancée par le front El-Moustakbel qui a appelé toutes les formations non impliquées dans ce conflit à se concerter pour trouver une solution à cette situation d'impasse est mort-née.