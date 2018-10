ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'AFRIPOL À ALGER El Habiri décline sa stratégie

Par Walid AÏT SAÏD -

Le directeur général de la Sûreté nationale

Connu pour être un homme de terrain peu loquace, mais très efficace, le Dgsn a ainsi affiché ses ambitions pour une police africaine forte et unie...Ça promet!

Fédérer les actions, mobiliser les ressources et partager les informations! Voilà les recommandations d'El Habiri aux polices africaines!

En effet, le directeur général de la Sûreté nationale qui présidait, hier, à l'hôtel El Aurassi d'Alger la 2e session de l'assemblée générale d'Afripol, a tenu à donner sa vision de la collaboration entre les polices africaines. «Nous devons fédérer l'ensemble de nos capacités tendant à créer une alliance solide et pérenne entre les chargés de l'application de la loi d'une part et les secteurs publics et privés d'autre part, à même de lutter efficacement contre l'évolution accrue de la criminalité émergente», a indiqué le Dgsn lors de l'allocution d'ouverture.

Le colonel Lakhdar El Habiri dit Mustapha insiste sur le nerf de la guerre qui n'est autre que le renseignement! «Cette réunion devrait marquer une étape importante dans la poursuite de la mise en oeuvre du plan d'action d'Afripol, qui a enregistré des progrès tangibles, notamment en termes de renforcement des capacités, de développement du système d'information et de communication ´´Afsecom´´», a-t-il soutenu pour insister sur le partage d'informations entre les polices africaines.

Le Dgsn met toutefois en garde les membres d'Afripol contre un éventuel «communautarisme» en les appelant à une plus grande collaboration avec leurs confrères du monde entier. «La promotion de la coopération policière régionale et internationale est impérative. Ce qui requiert la mobilisation de toutes les ressources, pour répondre à ses objectifs stratégiques, opérationnels et tactiques de consolidation de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique», a-t-il estimé. «Je souhaite donc davantage de coordination et de collaboration avec les organisations policières internationales, dans une synergie d'action prenant en compte, toutes les initiatives qui hissent Afripol vers l'excellence, et ce, dans le respect des valeurs qui nous lient et des principes qui nous guident, pour une gouvernance de sécurité mondiale efficiente», a-t-il insisté avant de rappeler le contexte régional des plus délicats durant lequel se tient cette 2e assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine. «Cette 2ème AG intervient au moment où le paysage criminel est impacté par la mondialisation, la virtualité, l'idéologie et la technologie, ce qui constitue un défi majeur pour la communauté policière tant au plan national, régional, qu'international», a-t-il soutenu non sans mettre en exergue l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et des trafics transfrontaliers. «Conscient de l'impact de la criminalité transnationale et le terrorisme sur la bonne gouvernance et sur la paix et la sécurité, mon pays continue dans le sillage des réformes entreprises par Son Excellence, le président de la République, à développer dans une approche globale et intégrée, des stratégies visant à contribuer et à soutenir les actions de la communauté internationale, notamment en Afrique, en vue d'atteindre les aspirations collectives en matière de sécurité», a conclu le chef de la police sous un tonnerre d'applaudissements. El Habiri, connu pour être un homme de terrain peu loquace, mais très efficace, a ainsi affiché ses ambitions pour une police africaine forte et unie... Ça promet!



Pour ses efforts en faveur de la paix en Afrique

Le Président Bouteflika distingué par Afripol

Les hommages au Président Bouteflika continuent de pleuvoir! Après l'Opep et d'autres organisations nationale et internationale, c'est au tour de l'Afripol. En effet, hier, lors de l'ouverture de la deuxième assemblée générale du mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) qui se tient jusqu'à ce soir à l'hôtel El Aurassi d'Alger, un vibrant hommage a été rendu au chef de l'État. Les organisateurs ont ainsi prévu une belle surprise pour marquer cette deuxième AG d'Afripol. Mustapha El Habiri, le directeur général de la Sûreté nationale, Smaïl Chergui, commissaire de l'Union africaine à la Paix et à la Sécurité ainsi que des hauts responsables des polices africaines ont offert un joli cadre à titre de remerciements à Abdelaziz Bouteflika. «Pour ses efforts engagés en faveur de la paix et la stabilité du continent africain», ont souligné les organisateurs sous un tonnerre d'applaudissements. Alors que les responsables de l'Afripol allaient rappeler la contribution du président algérien dans la création de ce mécanisme de coopération policière africaine, les présents dans la salle se sont levés comme un seul homme pour un standing-ovation à cet homme de paix qu'est Abdelziz Bouteflika.