COMMENT FAIRE FACE AUX INONDATIONS Deux maires d'Alger en parlent

Il y a nécessité d'un aménagement spécial destiné à la protection des villes contre les catastrophes naturelles.

Les inondations qui deviennent systématiques dans de nombreuses communes du pays, à chaque épisode pluvieux, imposent à l'administration, locale et nationale, ainsi qu'aux élus, une refonte de la démarche à suivre pour faire face à des événements climatiques, dont l'intensité n'a de cesse de surprendre les Algériens.

Les récentes précipitations dans la capitale et un peu partout au nord du pays ont tiré la sonnette d'alarme et les Algériens ont pris conscience de la nécessité de faire quelque chose pour éviter ce genre de scénarii qui risque de devenir catastrophique.

Si réflexion il y a, autour de ce phénomène, elle est à différents niveaux de responsabilité. Au ministère des Ressources en eau, on annonce d'importants projets, visant à sécuriser les grandes villes du pays. Alger, Sidi Bel Abbès, et autre Ouargla ont leur «système» anti-inondation. Mais cela ne constitue pas le seul moyen de lutter contre la «montée des eaux» après quelques millimètres de pluie. Cela relève, disent les cadres du ministère des Ressources en eau, de la responsabilité des autorités locales. Ces derniers, précisément ceux de la capitale ne fuient pas devant leurs responsabilités. A l'occasion d'une rencontre avec deux maires de la capitales, organisée par notre confrère El Mihwar, on aura appris la nécessité d'un aménagement spécial destiné à la protection des villes contre les catastrophes naturelles. Bien que ce genre de système n'ait jamais réussi à 100% dans toutes les villes de la planète où il a été mis en place, le maire de Sidi Moussa, Bouteldja Allel, ne défend pas moins une stratégie nationale de l'aménagement des villes. Sa commune est sujette aux inondations, mais ne figure pas dans la case des agglomérations à sécuriser absolument. Il n'en demeure pas moins que Allel plaide pour l'association de «tous les acteurs, les secteurs et la société civile en vue de la prévention des inondations que connaissent plusieurs wilayas en hiver».

L'idée lumineuse posée sur la table par le maire, consiste en la réactivation du rôle de la police municipale. Celle-ci doit être dotée, dira-t-il, des prérogatives de réguler et de réprimer les infractions commises par les citoyens. La construction anarchique et le jet d'objets durs dans les avaloirs, les canalisations en constituent les plus urgentes.

Son collègue de Ouled Fayet, «la Suisse d'Alger», selon ses propres dires lors d'un entretien accordé à une chaîne de télévision privée, Mihoub Terchi, estime, pour sa part, que «les nouvelles extensions urbanistiques, notamment celles en cours de réalisation, ont relativement obstrué les canalisations à cause des terres accumulées, soulignant dans ce sens, l'importance de conjuguer les efforts des communes pour le nettoyage des avaloirs et sensibiliser les citoyens concernant le jet anarchique des déchets ménagers».

La responsabilité des citoyens est donc engagée, mais celle des premiers magistrats des communes l'est tout autant.