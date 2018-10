Bouhadja se "débat"

Par Hasna YACOUB -

Le président de l'APN a écrit au président Bouteflika et a annoncé un dépôt de plainte par l'administration de la chambre basse contre les députés qui ont cadenassé l'accès.

La fissure s'élargit et le bateau APN prend de l'eau. Encore quelques heures ou quelques jours et tout risque de couler s'il n'y a pas une action rapide pour colmater les brèches. Qui doit intervenir pour arrêter la «mascarade» qui se déroule depuis trois semaines au palais Zighoud-Youcef? Sûrement pas les deux parties en conflit. Que ce soit les députés protestataires ou le président de l'Assemblée populaire nationale, les deux parties qui tout en assurant leur «abnégation» pour l'Algérie ne se soucient guère de la gravité et l'irresponsabilité de leurs actes, poussant le pays vers une grave crise institutionnelle. Les députés espèrent-ils réellement obtenir la démission de Saïd Bouhadja en lui bloquant l'accès à son bureau? Ce dernier n'a pas cédé aux pressions, ni aux menaces qui lui ont été adressées. Il a depuis le début de la crise affirmé ne se plier qu'à la volonté de la présidence de la République et c'est justement à cette institution que le président de l'APN a choisi de s'adresser, hier, après le constat du regroupement de dizaines de députés de la majorité lui bloquant l'accès principal de l'APN. Dans un entretien à TSA Arabi, Bouhadja l'a affirmé «j'ai écrit au président Bouteflika. J'attends une réponse des officiels pour m'informer de la décision finale (...). J'ai écrit au président Bouteflika en sa qualité de président du FLN. Je suis prêt à accepter toute décision qui émanerait de lui», a-t-il précisé. Et d'ajouter: «Je ne me suis pas rebellé, comme le prétend Djamel Ould Abbès et je ne cherche pas à déstabiliser mon parti.» Concernant justement la décision prise par le bureau politique du FLN de lui retirer la couverture politique et de le traduire devant la commission de discipline du parti, Saïd Bouhadja précise: «C'est une décision illégale qui n'a pas été approuvée par le comité central comme le stipulent les textes qui régissent le fonctionnement du parti.» Tout en qualifiant ceux qui l'ont empêché de rejoindre son bureau de «bande de hors-la-loi» qui «ne représente pas la majorité», le président de l'APN qui a pris le soin de faire constater la porte cadenassée de l'accès principal de l'APN par un huissier de justice, a annoncé que l'administration de la chambre basse va déposer plainte auprès de la justice contre les députés concernés par cette action illégale.