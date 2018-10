LA GÉNÉRALE DES TRAVAUX HYDRAULIQUES DANS L'IMPASSE Les travailleurs sans salaires depuis cinq mois

Par Wahida BAHRI -

La grève illimitée prend de l'ampleur avec le renfort des travailleurs, venus des différentes wilayas de l'est du pays.

L'Entreprise nationale de réalisation générale des travaux hydrauliques (GTH) de Annaba, est depuis le début du mois courant sous les feux de la contestation. Ils sont quelque 200 employés de cette entreprise publique à demander le versement de leurs salaires impayés depuis 5 mois. Situation commune pour des centaines d'autres travailleurs de cette entreprise à l'est du pays. Venus d'El Tarf, Guelma, Souk Ahras et Skikda, des centaines de travailleurs de la GTH ont prêté main forte à leurs semblables à Annaba, pour exiger, outre le versement de leurs salaires impayés, des réponses à plusieurs autres revendications. Puisque, sur la plate-forme de revendications, il est également exigé, le départ du directeur de l'entreprise, la dissolution du bureau syndical, mais surtout, l'ouverture d'une enquête sur ce qu'ils ont qualifié de gestion catastrophique de l'entreprise. Des revendications socioprofessionnelles qui ont contraint les travailleurs de la GTH Est à investir la rue. Selon certains contestataires apostrophés, cette situation insoutenable est le résultat de la mauvaise gestion et le rôle négatif du bureau syndical. Celui-ci, qui, depuis sa désignation, n'a jamais rien fait pour défendre les droits des travailleurs. «On n'a pas voté pour ce syndicat. Il a été désigné par la Fédération nationale des travailleurs de l'hydraulique et des travaux publics», selon les propos de nos interlocuteurs. «En réalité, ils nous ont été imposés», ont-ils dit. «Comment voulez-vous qu'un père de famille, puisse vivre sans salaire pendant 5 mois?», ont-ils rétorqué.

Nos interlocuteurs ont indexé leurs représentants syndicaux, les accusant d'être au compte de la direction en échange d'avantages personnels. Pour des rapports, qualifiés d'étroits avec la direction, les travailleurs de la GTH, exigent la dissolution de cet organe de représentativité et son renouvellement à travers des élections transparentes. D'autres revendications socioprofessionnelles ont été soulevées par les contestataires: la réactivation de la carte Chifa, le versement des cotisations sociales, la prime de risque, les heures supplémentaires et la révision de la grille des salaires, entre autres revendications. Celles-ci, portées sur une plate-forme, dont, une copie, avec un préavis de grève, ont été remises au bureau de wilaya de Annaba de l'Ugta. Cette dernière à laquelle, une pétition portant la signature de 643 travailleurs de la GTH/Est a été envoyée, afin de procéder au retrait de confiance du syndicat actuel, et l'organisation d'élections en vue d'un nouvel organe syndical. Par ailleurs, et selon certains syndicalistes, les contestataires ont été, la semaine en cours, reçus par le directeur général de l'entreprise et le SG du bureau de wilaya de Annaba de l'Ugta. La rencontre entre les deux parties a porté sur les préoccupations en suspens, mais les travailleurs ont décidé de camper sur leur position jusqu'à satisfaction de toutes les revendications. Rappelons que, les grévistes, face au silence de la direction, quant à la prise en charge de leurs doléances, ont porté hier, leur mouvement devant le siège de la wilaya de Annaba, et menacent de radicaliser leur action.