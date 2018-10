TAMALOUS (SKIKDA) Un père de famille tué sous les yeux de son fils

Par Wahida BAHRI -

Le propriétaire d'un restaurant à El Hamoura, dans la daïra de Tamalous, wilaya de Skikda, a été assassiné dans la soirée du jeudi, apprend-on de source sécuritaire. Le mobile du crime comme précisé par les mêmes sources: le vol de la recette du restaurant. Accompagnée de son fils en bas âge, la victime, sur le chemin du retour à son domicile familiale, sis, «Tabette Erfis», (Hamoura), est interceptée à moins de 300 mètres de son domicile, par des individus cagoulés, lui demandant, sous la menace d'arme blanche, la recette du jour. Manifestant une résistance, la victime n'avait aucune chance, devant ses assaillants, décidés de venir à bout de leur agression. Sans pitié face aux cris et larmes de l'enfant terrifié, les criminels lardent le corps de leur proie, de plusieurs coups de couteau, avant de prendre la fuite, emportant un butin souillé du sang du père de famille.

Gisant dans son sang, la victime, aidée de son fils affolé, a, en dépit de ses graves blessures, tenté d'atteindre sa maison, non loin du lieu de l'agression, sauf que ses ultimes efforts ont aggravé son état. Attirés par les cris de l'enfant, des passants ont accouru sur les lieux, où, ils découvrent l'horrible drame.

Assistant la victime, celle-ci est évacuée en urgence, vers l'hôpital. Mais à temps ou trop tard, la victime répondant aux initiales (D.B) et âgée de 52 ans, n'a pas résisté à ses blessures et rendit l'âme.