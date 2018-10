RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS EN FRANCE 10.000 Algériens concernés

Par Mohamed TOUATI -

Leur situation doit être réglée, mais sur une période étalée sur une dizaine d'années, selon Catherine Wihtol De Wenden chercheuse française spécialisée en question d'immigration...

La fin du calvaire? C'est ce qui s'esquisse en tout cas pour des milliers de nos compatriotes, qui vivent au noir, sous d'autres cieux. En France en particulier. 10.000 sont concernés.

Leur situation doit être réglée, mais sur une période étalée sur une dizaine d'années, selon Catherine Wihtol De Wenden chercheuse française spécialisée en question d'immigration. «Beaucoup d'entre eux optent pour le mariage blanc ou travaillent sans papiers, mais finiront tous, dans 10 ans, par être régularisés», a-t-elle indiqué lors d'une rencontre avec la presse nationale à Paris, révélant dans la foulée de cette annonce que 2 995 demandes d'asile politique ont été déposées par des Algériens en France durant l'année 2007, sur un total de 100.000.

Très critique envers le gouvernement de son pays et des pays européens en matière de lutte contre l'immigration illégale Catherine Wihtol de Wenden, docteur en sciences politiques, juriste et spécialiste des migrations internationales a plaidé pour la régularisation de tous les Algériens «sans-papiers» en France et plaide pour l'ouverture du marché du travail pour les migrants qui arrivent sur le territoire européen. Son argument: des milliers de postes d'emplois sont vacants tandis que de nombreux secteurs peinent à trouver de la main-d'oeuvre. Les décideurs et les députés «ignorent la réalité et continuent à présenter des réponses qui ont prouvé leur échec depuis 30 ans» a-t-elle asséné.

Son plaidoyer sera-t-il entendu? La question est posée. Le sujet est d'une telle sensibilité à tel point qu'il a constitué autant que l'immigration en général, le fonds de commerce des campagnes électorales, les présidentielles notamment depuis près de 40 ans. Les partis politiques de droite surtout et même de gauche ont dû durcir leur politique de l'immigration pour s'attirer un électorat, de plus en plus nombreux, favorable aux thèses populistes. Il n'en demeure pas moins que l'on parle actuellement d'un «plan caché» de régularisation de 40.000 sans-papiers révélé par la presse française.

À l'occasion des débats parlementaires sur la loi «Asile et immigration» dans la nuit de mercredi à jeudi, l'existence d'un «plan caché de 40.000 régularisations» d'immigrés en situation irrégulière a agité les bancs de la droite et mis en difficulté Jacqueline Gourault ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb a écrit le 19 avril dernier sur le site du quotidien Le Figaro. Qu'en est-il réellement? «Il n'y a pas de plan secret, mais il y a toujours des régularisations, il y aura un débat», a expliqué la ministre tout en précisant qu'elle ne savait pas combien de personnes seraient concernées par ces régularisations. «On regarde en fonction des situations (...) Nous voudrions éviter qu'il y ait sur le territoire des sans-papiers depuis plus de 10 ans», avait-elle souligné. Les portes de l'espoir restent ouvertes pour les sans-papiers algériens...