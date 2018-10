LES DÉPUTÉS DE LA MAJORITÉ ACCENTUENT LA PRESSION L'APN cadenassée

Par Nadia BENAKLI -

Situation inédite au siège de l'Assemblée nationale

Selon le chef du groupe parlementaire du RND, une plénière sera convoquée pour élire le nouveau président de l'APN.

Scène spectaculaire au boulevard Zighoud- Youcef. L'Assemblée populaire nationale a été, hier, le théâtre d'un mouvement de protestation. Ce ne sont ni les médecins résidents ni les syndicats de l'éducation, mais plutôt les députés de la majorité parlementaire qui étaient les acteurs de la protesta. Après plus de 15 jours de gel des activités officielles de l'Assemblée, les élus sont passés à l'action en bloquant l'accès officiel. Le mot d'ordre: empêcher à tout prix, le président contesté Saïd Bouhadja de rejoindre son bureau. Les députés ont investi les lieux dès les premières heures de la matinée. Les chefs des cinq groupes parlementaires de la coalition ont mobilisé tous les députés, pour réussir cette démonstration de force. Devant l'entêtement et le refus du troisième homme de l'Etat, de céder à la pression des députés, ces derniers ont décidé de lui interdire l'accès au siège de l'APN. «Nous avons essayé l'option de dialogue, mais le président de l'Assemblée a refusé de répondre à notre revendication et déposer sa démission», tente d'expliquer Amar Djilali, président de la commission des affaires juridiques, qui qualifie cette action de légale. La foule est restée sur un pied ferme, en attendant l'arrivée du président de l'Assemblée. Viendra-t-il ou pas? s'interrogeaient les uns et les autres durant toute la matinée, mais en vain. Après quelques heures d'attente, l'info tombe: Bouhadja est parti à l'enterrement du défunt général-major Ahmed Boustila. «Il ne viendra pas, il est allé assister à l'enterrement du général-major Ahmed Boustila», chuchotait-on de bouche-à-oreille. La presse est venue en force pour couvrir l'événement. Des chaînes privées tentaient de faire le direct sur place. Une scène qui a interpellé plus d'un. Des bouchons ont été provoqués par les automobilistes curieux de comprendre le scénario.



L'opposition comme simple témoin

A l'intérieur de l'Assemblée, c'est la consternation totale. Les députés ont même fait évacuer tout le cinquième étage. Les fonctionnaires du secrétariat, de la communication, les relations extérieures de l'information, ainsi que ceux de l'audit ont été priés de libérer les bureaux. Même les journalistes ont été interdits d'accéder à l'intérieur du siège de l'APN. «Des instructions fermes ont été données pour interdire tout accès aux journalistes», affirme un agent. Hier, c'était le branle-bas de combat. La coalition a réussi son coup en imposant son ordre. Devant cet état de fait, l'opposition est restée de marbre. Les élus ont déserté les lieux en guise de neutralité. «On respecte la position de Saïd Bouhadja qui refuse de céder à la pression des députés. Au MSP, on respecte aussi la position des députés de la majorité qui ne souhaitent plus collaborer avec le président de l'APN», affirme Ahmed Sadouk, chef du groupe parlementaire du MSP qui a appelé les deux parties au dialogue. Le député Didiche Zine El Abidine, du front El -Moustakbel regrette ce comportement. «Ce genre de comportement porte atteinte à l'image de l'institution, il aurait été préférable d'éviter ce scénario et de se mettre à table pour trouver une sortie honorable à cette crise», soutient cet élu de Biskra qui précise que son parti n'est ni avec Bouhadja ni avec la coalition, mais pour la sauvegarde de la crédibilité de l'institution de l'Etat.

L'affaire semble être scellée pour la coalition. Celle-ci a bien tracé tout son agenda pour en finir avec le feuilleton Bouhadja. L'instance de coordination des cinq groupes parlementaires s'est réunie, hier après-midi, pour examiner la situation et décider des actions à entreprendre.

Une réunion du bureau de l'APN est prévue aujourd'hui. Selon le chef du groupe parlementaire du RND, Fouad Ben Merabet, les vice- présidents de l'APN vont se réunir ce matin, pour déclarer la vacance du poste du président de l'Assemblée. L'intérim du bureau sera assuré par le député Hadj El-Ayeb du FLN, qui est membre du bureau de l'APN.



Le scénario est ficelé

Le même responsable avance qu'une plénière sera convoquée probablement ce jeudi pour élire le nouveau président de l'APN. Cette séance sera présidée par le député le plus âgé qui est Djilali Gueniber du RND. Des sources avancent que plusieurs noms sont en lice pour succéder à Bouhadja, mais c'est l'ex-ministre des Finances, Mohammed Djellab de Biskra qui est pressenti. «Ce qui est certain, la désignation du nouveau président se fera au plus tard la semaine prochaine», certifie notre source.