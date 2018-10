ARRÊT DU MÉGAPROJET AGRICOLE D'EL BAYADH La farce américaine

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le président du conseil d'affaires algéro-américain, Smail Chikhoune, a indiqué que sa mission s'arrête à mettre en relation un opérateur américain à un opérateur algérien.

Le très controversé méga projet agricole américain qui devait être réalisé au sud du pays (El Bayadh) ne verra probablement pas le jour. C'est du moins ce qu'a avoué hier, à demi-mot, Smaïl Chikhoune, le président du Conseil d'affaires algéro-américain, en marge du forum de l'agriculture algéro-américain à l'hôtel El Aurassi.

Ce dernier a d'abord tenu à clarifier que cette fausse note ne relève aucunement de la responsabilité de son conseil. «Notre mission s'arrête à mettre en relation un opérateur américain à un opérateur algérien», a-t-il indiqué.

A partir de là, il soutient sans évoquer les raisons du blocage, que ce partenariat n'a pas été fructueux certes, mais que ce genre de chose arrive aussi dans d'autres pays, et plus souvent qu'on ne le pense. «C'est ainsi, certains réussissant, d'autres non» insiste-t-il. Selon Smail Chikhoune, le plus approprié aujourd'hui, serait d'en tirer les conclusions et d'identifier les problèmes ayant conduit à «l'arrêt de ce grand projet.» Se voulant «optimiste», il dira que «ce premier partenariat aura tout de même permis de mettre en lumière certaines insuffisances». Par conséquent, ces carences pourront être évitées pour les collaborations et les partenariats en cours. A ce titre, il a assuré que lors de ce forum des groupes d'investisseurs américains «plus professionnels et compétents» ont marqué leur présence. Il a également insisté au passage pour mettre en relief le vif intérêt que portent les Etats-Unis pour l'Algérie, ce qui se présente d'après lui comme «une aubaine». «Notre objectif est d'aller vers de grandes cultures en créant de grandes fermes», a-t-il argumenté, ajoutant que l'expertise américaine dans le domaine n'est plus à prouver et qu'elle est un modèle à suivre.

Cela dit, Smail Chikhoune conviendra que pour fructifier la collaboration algéro-américaine, les autorités doivent s'employer encore plus pour l'amélioration du climat des affaires en Algérie.

Il fait savoir qu'au-delà de la connaissance limitée des deux parties sur le terrain qui a engendré le blocage du projet d'El Bayadh, d'autres problèmes sont à pointer du doigt, notamment la lenteur bureaucratique.

D'après Smaïl Chikhoune, elle est l'une des principales causes qui dissuadent nombre de potentiels investisseurs étrangers à entreprendre un projet dans différents domaines.

Dans le même sens, il explique qu'il faut à tout prix garantir une stabilité en termes de loi pour les investisseurs.

Pour l'intervenant, il est évident que c'est seulement en suivant cette ligne directrice que le marché algérien réussira à être plus attrayant et à «exploiter pleinement son potentiel».

Par ailleurs, l'organisation de ce forum a été assurée en partenariat avec le Forum des chefs d'entreprise (FCE). Il se poursuivra aujourd'hui même à l'hôtel El Aurassi.

La délégation américaine ayant pris part à cet événement était composée d'entreprises activant dans le domaine de l'agriculture à la recherche de partenaires algériens.

A cette occasion, le vice-président du FCE, Mehdi Bendimerad a mis l'accent lors de son allocution d'ouverture, sur la nécessité d'établir les partenariats avec les Américains.

«Pour notre part, nous souhaitons en premier lieu profiter de l'impressionnante expérience américaine en matière de production de lait, de fabrications agricoles...».