AÏN EL TÜRCK (ORAN) Les partis bloquent l'APC

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le chef-lieu de la commune offre une image hideuse

La wilaya est habilitée à prononcer des mesures contraignantes pouvant aller jusqu'à la suspension des élus ne s'entendant plus.

La wilaya d'Oran gère ces derniers temps une situation de crise inextricable à l'APC de Aïn El Türck. Une commission mise en place décidée par le wali, travaille sur place.

Le directeur de la réglementation tente de mettre de l'ordre dans cette APC composée des membres aux idéaux et aux projets hétéroclites, d'où le blocage qui, selon les observateurs, n'a que trop duré.

L'administration locale ne semble pas transiger dans sa démarche en se conformant à la réglementation. Comme première étape, elle a fixé un ultimatum d'une semaine, le temps à prendre par les élus locaux pour assainir la situation et aplanir le conflit opposant toutes les parties belligérantes impliquées dans la situation de crise, bloquant par là même et les citoyens et la commune. Un tel ultimatum a été suivi par un préalable à travers lequel la wilaya d'Oran a été explicite, en menaçant de faire valoir ses prérogatives, en prenant des mesures plus ou moins n'arrangeant, certes, aucune partie mais toutefois s'imposant. Pour la collectivité, le ton n'est plus au blocage ni aux conflits ni encore moins à l'imbroglio, d'où l'épée de Damoclès qui plane dans l'éventuel cas de la persistance de la situation de confusion.

La wilaya est habilitée à prendre des mesures contraignantes pouvant aller jusqu'à la suspension des élus ne s'entendant plus. C'est un véritable labyrinthe, n'ayant, contre toute attente, ni début ni fin, d'où la menace proférée par la wilaya, invitant les élus locaux à s'asseoir autour de la table des négociations et éviter les

foudres des populations prises en otage par des élus se maintenant dans leur obstination, en ne cédant pas ou encore ne faisant pas mine de concessions ni de compromis. À qui profite une telle situation? Une telle question ne trouve pas de réponse juste. Cependant, l'APC a, au fil des jours, atteint un niveau plus ou moins avancé de pourrissement.

La situation risque de s'enliser, étant donné qu'elle échappe à tout contrôle. Plusieurs services sont paralysés, du fait de l'absence de l'état-major devant guider le fonctionnement de l'APC. Le peu restant n'offre pas une meilleure image de la plus grande ville touristique du pays. Le cadre environnemental est en constante dégradation.

À titre d'exemple, le chef-lieu de la commune offre une image hideuse se caractérisant par des monticules de déchets jonchant les allées, coins et recoins de la ville. À l'origine de la zizanie, un bras de fer opposant le maire de Aïn Türck aux autres élus.