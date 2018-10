PROCÈS EN APPEL DE L'ATTENTAT DU PALAIS DU GOUVERNEMENT Le dossier devant la justice en décembre

Par Walid AÏT SAÏD -

Six des 18 inculpés déjà condamnés en 2012 à la peine capitale seront rejugés le 26 décembre prochain par le tribunal criminel d'appel d'Alger.

11 ans après, le dossier de l'attentat du Palais du gouvernement repassera devant le juge. En effet, la cour de cassation devrait rouvrir le dossier le 26 décembre prochain, après que six des 18 inculpés aient fait appel. «Le procès en appel de six inculpés poursuivis pour «appartenance à un groupe terroriste dont le but est de semer l`effroi au sein de la population et créer un climat d'insécurité, participation à des actes terroristes avec usage d`explosifs et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens» aura lieu le 26 décembre prochain», selon le rôle de la 2éme session criminelle de 2018 affichée au niveau du hall de la cour d'Alger. Dix-huit individus dont neuf en fuite, parmi eux Abdelmalek Droukdel, ont été condamnés dans cette affaire, à des peines allant de 10 années de réclusion à la peine capitale (16 condamnations à la peine capitale ont été prononcées dont neuf par contumace). Selon l'arrêt de renvoi, les mis en cause appartenaient à un groupe terroriste activant dans la région de Thénia (W. de Boumerdès à l'est d'Alger) relevant de l`organisation terroriste «Al-Qaïda au Maghreb islamique» (Aqmi). Les six «appelants» sont ceux qui ont été condamnés en 2012 à la peine capitale pour leur implication dans l`attentat à l'explosif, ayant ciblé le 11 avril 2007, le Palais du gouvernement faisant 20 morts et 222 blessés. Ils espèrent ainsi bénéficier de peine plus clémente après leurs 11 années d'emprisonnement. L`attentat à l`explosif contre le Palais du gouvernement avait été perpétré simultanément avec un autre attentat contre le siège de la sûreté urbaine de Bab Ezzouar (est d`Alger), suivi d`un troisième contre le siège de la brigade de gendarmerie de Bab Ezzouar. Il était 10 h 49 mn en cette journée d'avril, quand les trois voitures piégées ont explosé dans ces trois différents endroits de la capitale. Les services de sécurité avaient découvert le même jour (11 avril 2007) une autre voiture piégée stationnée à la rue Djenane El-Malik, dans la commune d'Hydra et qui a été désamorcée par la suite. Les attentats de Bab Ezzouar ont, eux, fait 12 morts et 131 blessés. Une des trois explosions a détruit un poste électrique de la compagnie publique algérienne Sonelgaz, et les deux autres ont endommagé gravement, le commissariat de ce quartier de la banlieue est d'Alger, comptant des dizaines d'immeubles à plusieurs étages. L'attentat-suicide à la voiture piégée, à l'entrée du Palais du gouvernement a été provoqué par une bombe qui visait les bureaux du Premier ministre. Des débris de verre jonchaient le sol sur un rayon de deux à trois cents mètres, à l'entrée du Palais et sur l'esplanade de l'immense bâtisse de plusieurs étages, qui abrite notamment les services du ministère de l'Intérieur. L'attentat est revendiqué par le groupe «Al-Qaïda pour le Maghreb islamique», ex-Gspc, qui s'était peu de temps avant affilié à Al-Qaïda. Sid-Ali Rachid, dit Ali Dix, conseiller militaire du Gspc (zone Centre) présenté comme le cerveau de ces attaques, a été abattu le 30 juillet 2007, dans la région du Djurdjura avec un de ses complices.