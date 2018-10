LA CAMPAGNE A ÉTÉ LANCÉE HIER À BOUIRA On laboure et on sème

Par Abdenour MERZOUK -

La campagne labours-semailles a été officiellement lancée depuis une ferme pilote de la commune d'El Hachimia, au sud de Bouira.

La wilaya de Bouira, qui a réalisé des récoltes probantes l'année dernière grâce à une pluviométrie abondante, compte faire mieux en mettant en place un important dispositif. Ainsi et s'agissant des superficies, il a été consacré 44.644 ha à la production de blé dur et ses différentes variétés.

6297 ha seront réservés au blé tendre et 13848 ha à l'orge. Concernant la multiplication des semences 6700 ha sont mobilisés pour les différentes céréales. Pour les moyens matériels, 3549 tracteurs, 2022 charrues, 1646 cover-croop, 390 cultivateurs à dents, 160 rouleaux, 242 semoirs, 213 épandeurs d'engrais et 1763 remorques sont réquisitionnés pour la campagne. Pour les besoins de cet exercice agricole 2018-2019, les professionnels ont acquis 56.347 q de blé dur, 8364 q de blé tendre et 15.506 q de semence de l'orge. Dans le cadre des soutiens accordés par les pouvoirs publics et concernant le Rfig, le guichet unique a enregistré 535 demandes et 189 ont été étudiées et acceptées. Lors d'un entretien avec les céréaliers, un bon nombre ont sollicité l'intervention du wali concernant cette obligation faite par le bailleur de fonds, une banque publique réservée aux paysans pour assurer leurs productions auprès de cette banque et non auprès de la Crma. D'autres s'interrogent sur le pourquoi d'exiger la carte fiscale et l'extrait de rôles en plus du paiement de 15.000 DA au moment du dépôt du dossier auprès de la banque. Pour la célébration du 17 octobre, journée de l'émigration, le wali a baptisé un groupe scolaire de sept divisions au quartier périphérique de Amar Khodja au nom du défunt moudjahid Rabah Habel qui a rejoint les rangs de l'ALN en 1957 et qui a été emprisonné deux fois en novembre et mai 1958. La pose de la première pierre pour la réalisation d'un groupe scolaire au niveau de la nouvelle zone urbaine, est le dernier point retenu au programme commémoratif de cette journée historique nationale.