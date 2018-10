POUR DÉTENTION D'ARMES ET DE MUNITIONS Trois individus arrêtés à Ouaguenoun

Par Aomar MOHELLEBI -

Trois malfaiteurs ont été arrêtés, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, par la police, pour détention d'armes, munitions et armes blanches, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Cette dernière a précisé que ce coup de filet fait suite à l'exploitation d'un renseignement recueilli sur le terrain. Ce dernier faisait état de la détention d'une arme de poing par un citoyen. Après quoi, les forces de police de la sûreté de daïra de Ouaguenoun ont ouvert une enquête qui a permis d'identifier l'individu en question. Ce dernier demeure dans la daïra de Ouaguenoun, à 15 kilomètres au nord-est du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. L'intervention des forces de police, lors de la même opération, a permis l'arrestation du mis en cause et la saisie d'une arme de poing (P.A), détenue illégalement, un chargeur, une paire de jumelles, un projecteur équipé d'un taser et un aérosol lacrymogène. Dans le cadre de la même affaire, ajoute-t-on, il a été également procédé à l'arrestation de deux autres individus, originaires de Makouda et Ouaguenoun, pour détention de cartouches et de douilles de différents calibres, ainsi qu'une arme de poing factice. Les trois accusés ont été présentés au parquet près le tribunal de Tigzirt. Le premier individu incriminé dans cette affaire a été mis en détention préventive pour «détention d'arme blanche de 6ème catégorie sans motif légal et acquisition et détention d'une arme à feu de 4ème catégorie sans motif légal». Concernant les deux autres mis en cause, ils ont été écroués pour acquisition et détention de munitions de 4ème catégorie et détention de munition de 5ème catégorie, pour acquisition et détention de munitions, de 4ème catégorie, toutes sans motif légal.