Madrid inspire Stream System

Par Ikram GHIOUA -

Depuis sa création, Bomare Compagny exprime ses grandes ambitions pour l'export, notamment sur le continent européen.

Frappé de plein fouet par une crise économique depuis 2005, l'Espagne arrive à survivre aux aléas du phénomène grâce à une volonté de fer. Les conséquences ont certes affaibli le pouvoir d'achat, néanmoins les Espagnoles s'en sortent en adaptant une stratégie de pointe pour saisir toutes les opportunités pouvant aider à surmonter cette crise. Celle-ci est liée à une crise mondiale qui touchera aussi la Grèce, Chypre, l'Irlande et le Portugal. L'Espagne, considérée comme l'un des pays les plus importants d'Europe, verra un chômage de masse, crise bancaire et immobilière en plus d'un déficit public.

Des efforts énormes ont été véhiculés par les autorités qui feront appel à des experts pour qu'aujourd'hui on puisse dire que la situation se redresse même si elle est encore timide.

C'est dans ce pays historique et civilisationnel que Bomare Compagny trouvera sa place en lançant sa marque Stream System spécialisé dans la production de téléviseurs en HD et 4K les plus sophistiqués sur le marché actuellement. Stream System qui s'est imposé en peu de temps sur le marché européen semble avoir de l'avance par rapport à d'autres entreprises en matière d'exportation. Sa politique s'inscrit dans la volonté de conforter sa politique d'internalisation et faire répandre sa marque de l'autre côté des frontières en Europe notamment.

C'est justement dans cette perspective que Bomare Compagny à misé sur certains titres de presse algériens pour permettre aux journalistes de découvrir sa marque Stream System en organisant un voyage au profit de la presse algérienne à Madrid où on a pu découvrir aussi bien les points de vente et le centre après-service qui assure son activité 24h/24 7j/7 pour ses clients acquis en Europe, aussi bien en Espagne qu'au Portugal et prochainement l'Italie. La marque est aussi en pleine négociation avec Leclerc en France, qui domine le marché avec 600 points de vente.

L'opérateur économique algérien ambitionne aussi d'accompagner l'expansion de son réseau de distribution tant à l'échelle nationale qu'internationale par un réseau de services après-vente. L'Espagne, le pays des arbres, des 4000 mots arabes, a su saisir l'opportunité permettant à Bomare Compagny de créer des postes d'emplois et en même temps de placer l'Algérie sur le marché mondial, un opérateur bien inspiré qui s'intéresse à la haute technologie en réussissant son pari d'atteindre l'Europe. Et c'est chose faite.