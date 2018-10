DES PLUIES FORTES ANNONCEES POUR LES PROCHAINES HEURES Le week-end sera froid

Par Madjid BERKANE -

Les pluies ont été accompagnées de chutes de températures et des rafales de vent.

Les régions du nord, des Hauts-Plateaux et celles de l'est du pays ont connu des averses assez marquées durant ces dernières 48 heures. Selon l'Office national de la météorologie (ONM), les cumuls enregistrés dans certaines wilayas ont atteint et dépassé les 40 mm. L'ONM, qui a émis un Bulletin météorologique spécial (BMS) mardi dernier, a précisé que les averses vont toucher en premier lieu les wilayas de Laghouat, Djelfa, M'sila, Biskra, Bordj Bou Arréridj, Sétif et la partie ouest de Batna. La validité du bulletin dans ces wilayas devait prendre fin hier à 12h 00, a précisé l'ONM. En ce qui concerne les wilayas de Jijel, Bejaïa, Bouira, Boumerdès, Alger, Tipasa, Blida, Médéa et Ain Defla, le BMS de l'ONM a indiqué que les averses concerneront ces régions jusqu'à aujourd'hui à 12h 00. La vague de pluies qui a été accompagnée de chutes des températures et de rafales de vents, risque selon les services de l'ONM, de marquer également ces régions durant ce week-end. «Elle s'inscrit en effet dans le cadre de la vague qui touche à présent de nombreuses capitales européennes», mentionne-t-on. Il faut dire en outre que cette vague n'a pas causé de dégâts au niveau de ces wilayas. Hormis les perturbations de la circulation routière, les services de la Protection civile et de police n'ont pas fait part des pertes en vies humaines ou d'effondrement de bâtisses. «Les services de la voirie ont visiblement bien tiré les leçons des pluies orageuses ayant marqué plusieurs régions du pays au début de ce mois», s'accorde-t-on à dire. Pour rappel, les pluies orageuses enregistrées au début de ce mois ont causé des pertes à plusieurs personnes, des désagréments majeurs aux usagers de la route, des fissures aux bâtisses et des inondations de nombreux quartiers. Les autorités locales ont lancé comme c'est le cas dans la capitale, une cellule de crise. En effet, des cellules de veille ont été installées dans beaucoup de wilayas. La mesure a été prise sur instruction du ministère de l'Intérieur des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Par ailleurs, il est à souligner que l'hiver a débuté très précocement cette année en Algérie. La quantité de pluies tombées durant les mois de septembre et d'octobre a dépassé, selon le directeur général de l'ONM, Brahim Ihdaden, la quantité que les services de l'ONM ont l'habitude d'enregistrer durant l'hiver. «Ce phénomène est la résultante du changement climatique que la planète est en train de connaître», a souligné Ihdaden, précisant que cette tendance n'épargne désormais aucun coin au monde. Le DG de l'ONM, qui s'exprimait avant-hier à l'ouverture des travaux d'une journée d'information organisée au profit des journalistes, a souligné que l'Algérie a pris conscience de cela. «Le basculement du système des prévisions météorologiques de système des Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) au système de la carte de vigilance s'inscrit dans cette démarche», dira-t-il. Le système de la carte de vigilance est le système le plus moderne qui est utilisé dans les pays les plus développés. «Il est capable de prévoir les aléas climatiques en temps réel et de suivre en continu les développements du climat», note le conférencier, rappelant que l'objectif premier de l'introduction de ce système est de préserver des vies humaines et les biens.