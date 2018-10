LA COALITION MET EN OEUVRE SA STRATÉGIE DE COMPLOT Djellab potentiel successeur à Bouhadja

Par Nadia BENAKLI -

Le décor semble être bien placé avant l'heure. Le scénario de succession au poste du président de l'APN est une affaire déjà scellée. Les choses semblent bien avancées dans les coulisses. Selon des sources proches de l'institution, le futur troisième homme politique de l'Etat, n'est pas une information confidentielle. La piste de l'ancien ministre des Finances, Mohamed Djellab se confirme davantage. «L'ex-ministre des Finances est considéré comme le prochain propriétaire du 5ème étage où se trouve le bureau du président de l'Assemblée», affirme une source parlementaire. La même source avance que l'ex-ministre des Finances devait être parmi la délégation accompagnant le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah pour prendre part aux travaux de la 139è Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP) et des réunions connexes qui se tiennent du 13 au 18 du mois en cours à Genève. L'ex-ministre a annulé son déplacement pour se préparer à la succession du président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja. Selon nos sources, le feuilleton connaîtra son épilogue dans quelques jours seulement. Les députés de la coalition sont en train de faire les formalités pour dérouler le tapis rouge au nouveau patron de l'APN. Ces derniers ont bien trouvé l'astuce pour déloger le président de l'APN de son poste en s'appuyant sur l'argument de l'absence pour déclarer la vacance de son poste. «M.Bouhadja aurait pu venir et rentrer comme un simple député, mais il ne l'a pas fait car il sait très bien qu'il n'est pas désiré», affirme un député du RND. Devant le refus et l'entêtement du président de l'APN de céder à la pression, les députés de la coalition ont bien monté leur complot. «Il n'est pas venu pendant deux jours, nous pouvons donc déclarer la vacance du poste de président», lâche notre interlocuteur le sourire au coin. «La politique c'est l'art du possible», finit-il par lâcher. Déterminés à le déloger, les adversaires de Bouhadja ont pris sérieusement le contrôle de l'institution parlementaire. Au deuxième jour de la démonstration de force, les accès ont été tous verrouillés. Aucun étranger, ni visiteur n'a pu accéder à l'intérieur de l'hémicycle ni même au parking de l'APN. «Nous avons reçu des instructions pour annuler toutes les visites et interdire l'accès aux journalistes», affirme un agent au niveau de la réception de l'APN. Pis encore, les députés du FLN à leur tête Si Afif et Djamel Bouras ont procédé à la fermeture de la réception durant les premières heures de la matinée. Ces derniers ont même évacué l'étage du 5ème. «Aucun fonctionnaire n'a pu prendre place dans son bureau», affirme un fonctionnaire. Des sources avancent que les vice-présidents ont procédé également au changement des serrures du bureau du président de l'Assemblée pour ne laisser aucune chance à Saïd Bouhadja de rejoindre son bureau. La chambre basse du Parlement vit une situation sans précédent. Dans les couloirs, mis à part une centaine de députés de la coalition qui circulent dans tous les sens, les autres ont déserté les lieux. Un climat de panique et d'incertitude règne au sein de l'institution. «C'est l'anarchie totale, on est bloqué depuis trois semaines», déplore un responsable au sein de l'administration parlementaire. «Peu importe la situation de gel, l'essentiel est que le salaire soit viré à temps», ironise un autre cadre.