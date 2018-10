NE POUVANT RÉCUPÉRER SON PERMIS DE CONSTRUCTION Il tue un élu de l'APC de Aïn El Beïda

Par Wahida BAHRI -

Le siège de la mairie de Aïn El Beïda, dans la wilaya de Oum El Bouaghi, a été secoué mardi, par un horrible crime perpétré sur Ahmed Mansouri, élu de ladite APC, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le mobile du drame, une démarche administrative, à laquelle un administré, d'une trentaine d'années, ne voulait pas se conformer au règlement régissant le traitement des dossiers, ont expliqué nos sources. Voulant récupérer son permis de construction, sur place, l'auteur fit l'objet d'une observation par la victime, à savoir de patienter au vu du transfert de son dossier devant la commission du guichet unique.

Celle-ci, dont la victime était président, étant habilité à trancher dans cette affaire. Ne l'entendant pas selon la voie de la sagesse, le jeune homme emporté par la colère, saisit une grosse pierre et asséna à la victime, un coup mortel derrière le crâne, nous a-t-on expliqué. L'élu s'est écroulé inerte, sans vie, sur le sol.

Évacué en urgence à l'hôpital Salah Zerdani de Aïn El Beïda, dans l'espoir de le sauver, à l'arrivée, le staff médical constata le décès de la victime. L'homme est mort quelques secondes après avoir reçu le coup. Dépêchés sur les lieux du drame, les services de sécurité ont mis sous-scellés les locaux du service, lieux du crime et engagé aussitôt, une information judiciaire sur les circonstances du meurtre. L'auteur du crime a été arrêté et présenté, hier, mercredi, devant le magistrat instructeur, de la circonscription de compétence, qui l'a placé sous mandat de dépôt pour homicide volontaire.

De leur côté, les élus, sous le choc, ont décidé de suspendre leur travail jusqu'à ce que les mesures de sécurité soient renforcées.