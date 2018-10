L'ÉTUDIANT IGNORE SON DROIT À LA SÉCURITÉ SOCIALE Une insuffisance d'information flagrante

Par Abdelkrim AMARNI -

La Cnas lance une action audacieuse d'information et d'accompagnement auprès des étudiants

«Proximité», tel est le leitmotiv que s'assigne la Caisse nationale d'assurance sociale (Cnas) dans son travail de rapprochement et d'accompagnement avec ses assurés sociaux, notamment les étudiants qui, pour la plupart, ignorent leurs droits.

Ainsi, la Cnas lance-t-elle une campagne de sensibilisation au profit des étudiants, dès le 21 octobre. Cette action, annoncée hier au cours d'une rencontre avec la presse nationale pilotée par Mahfoud Idris, directeur de la Cnas, agence d'Alger, se tiendra sous le slogan «La Cnas vous accompagne durant votre parcours universitaire».

Devant se dérouler jusqu'au 25 octobre, cette initiative repose sur un programme visant les étudiants des universités de la capitale, notamment l'université d'Alger I (Benyoucef Benkhedda), l'université d'Alger II de Bouzaréah et l'université Houari Boumediene de Bab Ezzouar. Durant cette campagne, la Cnas informera en détail les étudiants, dont notamment les nouveaux bacheliers, sur leurs droit et devoirs en matière de sécurité sociale envers la Cnas. Cette approche se fera conformément à la législation en vigueur lit-on dans un communiqué remis à la presse.

Lors de cette conférence de presse, Idris a signalé que la Cnas (agence d'Alger) compte quelque 128.331 étudiants affiliés à la Caisse. 35.000 d'entre- eux sont inscrits auc cours de l'année 2017-2018. Cependant, fait-on remarquer, près de 28.000 cartes Chifa n'ont pas encore été récupérées par leurs titulaires. Cette campagne qui se déclinera sous forme de «portes ouvertes» sur le secteur, constitue une opportunité idoine pour remettre ces cartes aux étudiants concernés. Face aux multiples risques couverts par le Cnas, de nombreux cadres de l'agence d'Alger seront mobilisés pour informer et apporter réponse aux étudiants désireux de jouir des avantages de leur affiliation. Des procédures claires sont à suivre pour souscrire au statut d'assuré social et par là expliquer à ces jeunes assurés les obligations auxquelles ils doivent s'astreindre.

Les obligations auxquelles l'étudiant devra se soumettre sont limitées à leurs plus simples formalités comme la fourniture d'un certificat de scolarité à chaque début d'une nouvelle année universitaire et répondre aux convocations des services de contrôle médical en cas de nécessité. D'autres documents d'état civil sont toutefois demandés comme l'extrait de naissance N° 12 et un bulletin d'inscription à l'université. Pour aider cette action louable sur le terrain, des formulaires, dépliants et autres notifications seront mis à la disposition des étudiants au niveau des campus universitaires d'Alger.

Les étudiants seront informés d'ailleurs par SMS via les opérateurs de téléphonie mobile, avec des précisions quant à la tenue de ces «portes ouvertes» au succès certain déjà espéré. Un large affichage a, par ailleurs, été déjà lancé au niveau des universités concernées.