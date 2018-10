TIZI OUZOU Plusieurs mairies fermées

Par Arezki SLIMANI -

Un risque réel de contamination de l'eau potable existe. La sonnette d'alarme est tirée par les citoyens de Taliouine qui craignent le pire.

Le rue gronde de nouveau dans la wilaya de Tizi Ouzou. Au moment où le nouveau wali, Abdelhakim Chater commence à investir le terrain en programmant une série de visites d'inspection dans plusieurs localités, les citoyens de diverses régions ont tenu, ces dernières journées, des actions de protestation de rue afin d'interpeller les autorités locales sur leurs préoccupations. C'est le cas, entre autres, de la commune de Mekla où les citoyens ont fermé aussi bien le siège de l'assemblée populaire communale que celui de la daïra.

Les initiateurs de ces deux actions de protestation sont les habitants du village Taliouine. Selon les protestataires, le cadre de vie dans leur village laisse à désirer. Plusieurs problèmes, dont certains sont cruciaux, rendent la vie très difficile dans ce village de plusieurs milliers d'habitants à commencer par la situation catastrophique dans laquelle se trouve le réseau d'assainissement. Un risque réel de contamination de l'eau potable existe.

La sonnette d'alarme est tirée par les citoyens de Taliouine qui craignent le pire. Par ailleurs, les manifestants exigent des autorités le bitumage de la route principale du village. Les travaux avaient été lancés, il y a quelques mois, avant qu'ils ne soient abandonnés par l'entreprise qui en avait la charge, apprend-on.

Les concernés citent une infinité d'autres problèmes et insuffisances qui ne voient aucune prise en charge se dessiner à l'horizon. Suite à cette action de protestation, les autorités locales, à leurs têtes le chef de daïra de Mekla et le maire, ont vite réagi et ouvert le dialogue en début d'après midi, a-t-on appris. Par ailleurs, et toujours au chapitre des actions de protestation, les travailleurs des dix antennes locales de l'Agence nationale de l'emploi de jeunes (Anem) de la wilaya de Tizi Ouzou sont en grève pour la troisième journée consécutive, a-t-on appris auprès des concernés. Près de 150 travailleurs répartis sur dix agences de la wilaya ont décidé d'avoir recours au débrayage pour se faire entendre de la part de leur direction concernant leurs revendications socio-professionnelles.

Notons enfin, que toujours dans le sillage des actions de protestation observées dans la wilaya de Tizi Ouzou, les sièges de la mairie et de la daïra d'Iferhounen ont été fermés par les citoyens résidant dans le village Bouaidel ainsi que ceux du village Ait Ali Ouyahia.

Les citoyens de ces deux villages ont indiqué que toutes leurs tentatives de se faire entendre sont restées vaines, C'est pourquoi, le choix de cette action de protestation s'est imposé à eux, indiquent-ils. Parmi les revendications exprimées, on peut citer l'état des routes détériorées suite aux travaux de raccordement au gaz naturel. Le problème d'assainissement se pose aussi avec acuité dans cette région, apprend-on. L'absence de ramassage scolaire du village vers le chef-lieu communal a été déploré par les protestataires qui demandent aussi la prise en charge d'autres doléances inhérentes toutes à leur cadre de vie. Contrairement à la daïra de Mekla, aucune réaction de la part des autorités n'a été enregistrée suite à la fermeture du siège de la mairie et de celui de la daïra d'Iferhounen pendant cinq journées consécutives.