LES PORTES DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE CADENASSÉES L'éthique parlementaire en question

Par Hocine NEFFAH -

C'est une première dans les annales de la pratique parlementaire algérienne depuis l'indépendance du pays

L'escalade que vient de connaître la chambre basse porte un sacré coup à la notion de la députation et aussi à l'image d'une institution dont les valeurs morales sont censées être consacrées comme pratique politique.

Le Rubicon a bel et bien été franchi, l'irréparable a été commis, l'auguste institution républicaine a été cadenassée et scellée par des députés hostiles au maintien du président de l'Assemblée populaire nationale dans son poste. C'est une première dans les annales de la pratique parlementaire algérienne depuis l'indépendance du pays. La crise qui frappe l'hémicycle Zighoud Youcef depuis trois semaines déjà, semble s'acheminer vers une situation de pourrissement qui ne fera qu'écorner davantage l'image du symbole d'une mandature émanant de la souveraineté populaire. C'est un véritable paradoxe ce qui vient de se passer avant-hier dans le siège de l'APN. Des élus du peuple verrouillent les portes de cette institution dans l'objectif de faire pousser leur président à la démission pure et simple. L'appareil législatif est censé s'attacher à la stricte définition de la loi et de ses soubassements juridiques, par ricochet, ils doivent se plier au fondement, voire à l'esprit de la loi même. Est-ce légal de recourir à une pratique extra-juridique pour récuser ou dénoncer une attitude dans un espace où la règle se limite à un argumentaire juridico-juridique? C'est difficile d'abonder dans un sens où les critères de l'exercice parlementaire se réfèrent scrupuleusement aux valeurs de la loi et de la légitimité. Les députés qui ont osé cadenasser les portes de l'Assemblée populaire nationale se sont inscrits en porte-à-faux de leur propre mission qui consiste à légiférer et fabriquer des textes de lois dans la perspective de les faire respecter et appliquer. Le pouvoir législatif tel qu'il est défini en termes d'attributions par la Loi fondamentale, la Constitution en l'occurrence, interdit aux «faiseurs» de lois et de la législation de recourir à des pratiques abracadabrantes diamétralement opposées à la déontologie parlementaire et son éthique. Tous les Parlements du monde connaissent des situations où les diatribes et les palabres, voire même des prises de bec violentes dans certains cas, mais en aucun cas ont décidé de sceller et de cadenasser les portes de leurs Parlements pour exiger la démission de président du Parlement ou mettre un terme à un blocage comme c'est le cas chez nous. L'escalade que vient de connaître la chambre basse porte un sacré coup à la notion de la députation et aussi à l'image d'une institution dont les valeurs morales sont censées être consacrées comme pratique politique voire un exemple à suivre que ce soit à l'adresse de la société ou à la classe politique en général. Les députés ont toute la latitude de rejeter ou de remettre en cause une situation qui concerne le fonctionnement de leur institution législative. Seulement, le comportement doit être digne du statut d'un député qui aspire à asseoir les valeurs et les vertus de l'Etat de droit et de la morale politique dans l'objectif d'éduquer et de moraliser la société. Hélas, ce qui vient d'arriver, c'est le contraire de la mission d'un député, c'est-à-dire le représentant du peuple. Cet acte ne plaide pas dans le sens de déblocage de la situation qui empire davantage au niveau de l'Assemblée populaire nationale, bien au contraire, il ne fait qu'exacerber le conflit et le pourrissement et ne favorise pas l'émergence d'une issue salutaire et salvatrice à la crise qui s'amplifie au risque de voir que le reste des institutions sera bloqué. Les députés qui exigent le départ de leur président auraient pu entreprendre une forme plus respectable et correcte en matière de contestation et la maintenir dans un cadre légal sans faire appel à des pratiques somme toutes condamnables. L'hémicycle doit être épargné de ce genre de parades musclées, il faut que la sagesse l'emporte sur des attitudes incontrôlées et irréfléchies. Autrement, c'est l'annonce d'un signe avant-coureur d'un processus de dislocation des institutions de la République et les fondements de l'Etat et ses attributs.