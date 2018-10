ÉRADICATION DES BIDONVILLES À ALGER 1300 familles ont été relogées

Par Ilhem TERKI -

la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger, a eu lieu, hier

Plus de 3500 familles, dont plus de 2500 souscripteurs au programme Aadl et plus de 1000 familles bénéficiaires de logements publics promotionnels (LPP), seront relogées le 1er Novembre.

Alger poursuit ses opérations de relogement. L'éradication des bidonvilles dans la capitale est l'une des priorités de la wilaya. C'est devenu un rituel. Chaque mercredi, nous avons un rendez-vous avec une nouvelle opération de relogement. Des centaines de milliers de familles ont bénéficié d'un logement depuis le lancement de ces opérations. Pas plus tard qu'hier, 2000 autres familles ont été relogées. Les longues années d'attente et le cauchemar des locations seront bientôt terminées pour d'autres familles, puisque, le secteur s'attelle à la préparation de la prochaine opération de distribution des logements au niveau de la capitale, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du 1er Novembre 1954. En effet, la deuxième phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d'Alger, a eu lieu, hier. «Près de 2 000 familles occupant les bidonvilles situés à proximité des oueds, des bâtisses menaçant ruine, des caves, des terrasses et des immeubles en cours de rénovation, ont bénéficié d'un logement», a souligné le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. 1300 d'entre eux ont été relogés hier, tandis que les 600 autres familles, seront relogées la semaine prochaine. La première phase de cette opération avait débuté en juillet dernier au profit de plus de 1000 familles. On note que cette opération de relogement s déroulera en quatre phases et profitera dans son ensemble à 8000 familles. 4000 autres familles seront relogées prochainement. Hier, les habitants des bidonvilles situés à proximité des oueds, des régions exposées aux inondations et des voies express, outre les familles occupant des caves, des terrasses, des bâtisses menaçant ruine et des immeubles en cours de rénovation de 17 sites répartis entre 20 communes relevant de 10 circonscriptions administratives ont été relogés. Les longues nuits d'hiver, où le froid et les gouttes d'eau pénétraient par les toits et les murs de leurs habitations précaires, ne seront, désormais, qu'un mauvais souvenir...

Les sites concernés par cette opération, sont ceux de Baraki, Bouzaréah, Sidi M'hamed, Bab El Oued, Rouiba, Bir Mourad Raïs, El Harrach, Zéralda, Chéraga et Hussein Dey. S'agissant des nouvelles cités, l'on note dans ce sens que, les familles relogées ont été accueillies dans les nouvelles cités, à savoir: celles des 1200 Logements à Haouch Mihoub (commune de Baraki), des 264 Logements du quota des 1200 logements de Selmani (commune des Eucalyptus), des 162 Logements du quota des 2400 logements (commune de Ouled Fayet), des 138 logements du quota des 400 logements Djenane Sfari, (commune de Birkhadem) et des 958 logements du quota des 1602 logements (commune de Douéra). «Les 1300 familles concernées par cette 1ère partie du relogement sont issues des bidonvilles suivants: «Zahlouka, Belgourari, Djekan (Réghaïa), Saliba, Biga 2 (près de la voie express, Laghouazi (Baraki), Trig Chioukh (près de Oued Boufrizi), outre les familles occupant les magasins de l'ex-Groupe Riadh (Bouzareah)», avait indiqué le responsable. Il note en outre que 72 autres familles occupant les terrasses et les caves des immeubles en rénovation dans les communes d'Alger-Centre, de Sidi M'hamed et d'El Mouradia et 115 autres familles relevant des communes de La Casbah, Bab El Oued, Bologhine, Birkhadem et Dély Ibrahim (immeubles menaçant ruine) sont concernés par cette opération.

Pour la deuxième phase de cette opération, Zoukh a fait savoir que les 600 autres familles sont de Staouéli, Zéralda, Oued Smar, Oued El Harrach et les familles occupant 38 immeubles menaçant ruine à Bab El Oued. «Elle concerne également 56 familles résidant au niveau du bidonville Berrouaghi,, celles entravant le projet de réalisation d'un stade communal aux Eucalyptus et celles occupant le terrain destiné au projet d'expansion des rives de Oued Ouchayah (El Magharia), outre 11 familles dont les recours avaient été acceptés». S'agissant des recours, il note que 1100 ont été acceptés. Pour les fraudeurs, il explique que «2000 personnes sont poursuivies, pour falsifications et usage de faux».