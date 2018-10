TROUBLES DANS LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Les associations estudiantines dénoncent

Par Massiva ZEHRAOUI -

l'Ugel promet de durcir le mouvement de protestation

Quotidiennement, les étudiants organisent des rassemblements sur initiative des différentes organisations estudiantines

La crise persiste toujours au niveau des universités du pays. Les remous autour des résultats du master se poursuivent.

Quotidiennement, les étudiants organisent des rassemblements sur initiative des différentes organisations estudiantines. Ces dernières accusent directement le premier responsable du secteur, Tahar Hadjar d'être à l'origine de cette situation.

Pour Salaheddine Douadji, secrétaire général de l'Union générale des étudiants libres (Ugel), joint hier par téléphone, cette anarchie est loin d'être le fruit du hasard. «Ne soyons pas dupes, il y a derrière tout ça des desseins politiques», a-t-il soutenu, soulignant que l'apparition de perturbations dans le secteur à ce moment précis est loin d'être fortuit et qu'au contraire «il s'agit d'une énième machination des responsables de ce ministère pour servir leurs intérêts communs». Salaheddine Douadji explique de ce fait, qu'il est tout simplement «inadmissible» et «injuste» que l'étudiant en paye les frais. Notre interlocuteur a également mis en cause la plate-forme numérique «Progress», réservée à l'inscription des candidats au master, laquelle s'est faite selon lui de manière «bâclée et anarchique». Il a déploré le fait que celle-ci ait rejeté prés de 50% des candidats au master.

D'où la nécessité, a-t-il poursuivi, de «supprimer ce système et de revenir à la méthode traditionnelle d'étude et de traitement des dossiers d'inscription, à savoir au cas par cas». Toutefois, Salaheddine Douadji tient à souligner que son organisation n'est absolument pas contre la modernisation du secteur, mais que dans ce cas précis «elle s'est révélée être un total fiasco», dans la mesure où ce système a induit un «désordre sans précédent».

Le représentant de l'Ugel émet par ailleurs ses craintes quant aux proportions que prennent les choses au niveau des universités algériennes (Mostaganem, Batna, Alger, Bouira...). Pour lui, les plus hautes autorités du pays doivent intervenir afin d'éviter le pire.

Pour sa part, l'Ugel promet de durcir le mouvement de protestation dans le cas ou les autorités compétentes ne daignent répondre, et ce, dans les brefs délais aux revendications exprimées. A savoir, «la suppression du système Progress, mais encore, l'étude des recours de tous les étudiants dont ma demande de poursuivre leur cursus a été rejetée».

De leur côté, les étudiants ont multiplié les sit-in au niveau de leurs facultés et comptent bien continuer sur cette cadence, sinon l'augmenter si les choses ne changent pas. Les protestataires préviennent alors que le pourrissement n'est pas loin, et que les autorités concernées devront en assumer les conséquences. Ces derniers l'ont affirmé, ils ne se tairont pas sur une telle injustice. Ils demandent à ce qu'on leur explique, comment des étudiants disposant d'un cursus sans faute, remplissant toutes les conditions nécessaires, n'ont pas le droit d'accéder au master.