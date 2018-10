KIDNAPPÉE À BLIDA Une fillette de 15 ans violée par six personnes

Les services de sécurité de la wilaya de Blida ont interpellé, au cours de cette semaine, un groupe de huit personnes impliquées dans le rapt et le viol d'une fillette âgée de 15 ans, a-t-on appris ce jeudi de sources concordantes. C'est ce qu'a rapporté le journal on-line ObvserAlgerie. Selon la même source, la victime se trouvait dans la wilaya de Tipasa (70 kilomètres à l'ouest d'Alger) lorsqu'elle a été approchée par deux inconnus qui l'ont forcée à monter dans un véhicule avant de la conduire vers un lieu désert dans la wilaya de Blida, où ils l'ont séquestrée et agressée sexuellement en compagnie de six autres individus.

Les services de sécurité, qui ont reçu une plainte de la famille de la victime signalant sa disparition, ont ouvert une enquête qui s'est soldée par la découverte du lieu où la fillette était retenue. Celle-ci a été libérée et ses agresseurs interpellés.