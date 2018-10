BOUIRA A CÉLÉBRÉ À SA MANIÈRE LA JOURNÉE DE L'ÉMIGRATION Hommage à Salah Sadaoui

Par Abdenour MERZOUK -

Cérémonie d'hommage au défunt artiste

La Maison de la culture Ali Zamoum de Bouira et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins ont rendu, mercredi dernier, un vibrant hommage au moudjahid et artiste Salah Sadaoui, à l'occasion de la Journée de l'émigration qui coïncide avec le 17 Octobre 1961.

Salah Sadaoui est né en 1936 à Ahnif, de la région de M'Chedallah dans la wilaya de Bouira, il passe son enfance à Alger dans la Casbah.

Très jeune, il entre dans la chorale de l'association L'Espérance sportive où il fait la connaissance du chef d'orchestre Amraoui Missoum. En 1954, il émigre en France où il participait à un groupe de chants et musique «la Rose blanche» avec des amis pour animer, chaque samedi, des galas dans les cafés maghrébins puis il rencontre Cherif Kheddam, Akli Yahiaten et Kamel Hamadi. Il meurt le 9 mai 2005 dans un hôpital parisien, il est enterré à Alger.

A l'occasion la Maison de la culture Ali Zamoum de Bouira a ouvert des expositions retraçant la vie et l'oeuvre de l'icône de la chanson algérienne Salah Sadaoui, une lecture de sa biographie, mais aussi des témoignages animés par sa fille Soraya et son fils Hichem ainsi que ses amis artistes en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya de Bouira, une conférence autour des événements du 17 Octobre 1961 animée par un membre de la commission de la réécriture de l'Histoire monsieur Bounoua Ali, docteur Dahmani Khalef,la projection au public du film-documentaire relatant les événements du 17 Octobre 1961 suivie d'un débat, des lectures de poésies, spectacle humoriste animé par le comédien Hrirouche. Un groupe de rappeurs de Bouira aussi a rendu un hommage à notre artiste, un gala artistique animé par des chanteurs locaux qui ont interprété des chansons de Salah Sadaoui en langues arabe et tamazighe.

En final, la remise des prix du concours les trois meilleures oeuvres de peinture réalisées par les artistes plasticiens de Bouira, sous le thème «quand la chanson et l'art fusionnent».