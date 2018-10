CANCER DU SEIN On sensibilise à Bouira

Par Abdenour MERZOUK -

Le service oncologie de l'hôpital Mohamed Boudiaf ne peut pas répondre à toutes les sollicitations pour manque de moyens et de personnels qualifiés.

Les wilayas du centre comptabilisent plus de 14 000 cas de cancer. Parce que le danger est de plus en plus présent et parce que 108 cas pour 100 000 habitants viennent allonger la longue liste de malades. Pour ces raisons et d'autres, les pouvoirs publics et plus particulièrement ceux de la santé multiplient les actions, les rencontres pour essayer d'endiguer ce mal. Ainsi, la wilaya de Bouira a connu le lancement d'une semaine de sensibilisation qui commencera le 21 du mois en cours et durera jusqu'au 27 à travers l'ensemble des structures de santé dans les 12 daïras de la wilaya. Jeudi c'était une journée scientifique avec pour thème «les cancers du sein et du col utérin».

Cette semaine de sensibilisation s'inscrit dans le plan de lutte 2018-2020 mis en place par le ministère de la Santé. «Les cancers les plus fréquents sont ceux du sein, de la tyroïde et le colorectal, d'où le choix du thème pour les organisateurs de l'établissement de proximité Abou Bakr Belkaid de Bouira. «le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace pour arrêter l'avancée de ces cancers chez la femme. Notre unité sanitaire, en étroite collaboration avec trois associations actives sur le terrain essayeront d'atteindre le maximum de personnes lors de cette semaine», nous confie Slimane Habel. Pour rappel, Sour El Ghozlane compte une association mise en place depuis 1999 pour lutter et défendre les intérêts des malades dont le nombre augmente chaque année à raison de trois cancéreux par an.

L'Etablissement public Mohamed Boudiaf dispose d'un service oncologie, mais ne peut pas répondre à toutes les sollicitations pour manque de moyens et de personnels qualifiés. Du côté de Lakhdaria c'est l'association «A tout mal son remède» qui tente avec ses initiatives d'accompagner les malades dans leurs durs périples vers les établissements des autres wilayas où on leur explique clairement qu'ils ne sont pas les bienvenus. La journée a vu défiler plusieurs spécialistes qui ont touché au sujet sous ses divers angles. Le docteur Bentahar, qui a succédé au docteur Chibane, a développé le thème du dépistage et la prise en charge du cancer du sein. Sa collègue avait déjà parle du Programme national de lutte contre le cancer. Le docteur Mili expliquera longuement les causes, les conséquences et le dépistage avec la prise en charge du cancer du col utérin. La journée a été clôturée avec en perspective d'autres autour d'autres thèmes de la santé publique.