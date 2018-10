TOUS LES AXES ROUTIERS ROUVERTS À LA CIRCULATION À BÉJAÏA Conflit réglé ou simple repos hebdomadaire

Par Arezki SLIMANI -

Fermée au nez et à la barbe des usagers depuis trois jours pour une histoire de poulailler, la Route nationale 26 était ouverte hier à la circulation.

La question mérite d'être posée car l'on risque sérieusement de voir le scénario de la RN 12 se répéter. En effet, si la fermeture des routes est légion à Béjaïa, il reste qu'un phénomène particulier singularise ces actions musclées. Tous les jours de la semaine, des manifestations de rue s'invitent pour empester le quotidien des citoyens en général mais en particulière celui des usagers des routes.

Dès que le week-end arrive, ces routes rouvrent comme par miracle pour être fermées de nouveau en début de semaine. Cela s'est passé aussi bien sur la Route nationale 12 lorsque les parents d'élèves de l'école primaire Bourbaâtach l'ont fermée durant une semaine pour l'ouvrir en week-end.

Le même scénario est prévisible pour la RN 26, qui durant le journée de jeudi, était fermée à 20 mètres du commissariat de la ville sous le regard bienveillant de la police locale et ce jusqu'en fin de journée, mais hier vendredi, il n'y eut point de manifestants.

«Aujourd'hui c'est repos», ironise un usager de Béjaïa en route pour la marché hebdomadaire des voitures à Akbou, qui nous a joints par téléphone. Bref, tous les axes routiers étaient hier ouverts à la circulation. Mais probablement, cela ne serait que le temps du week-end. Un week-end consacré au volontariat un peu partout dans la wilaya. L'opération de nettoyage de la ville de Béjaïa se poursuit La wilaya a organisé encore une fois une opération de nettoyage au niveau des quartiers de la ville de Béjaïa. il fallait agir vite, car les fortes précipitations du jeudi ont causé des inondations dans certains quartiers du chef-lieu de la wilaya, réputés pour être des points noirs, aux premières gouttes de pluie. Des mesures doivent être prises par les

services de la voirie de la commune de Béjaïa pour éviter de gros dégâts à l'approche de la saison hivernale. Les opérations de volontariat ne peuvent suffire à elles seules, affirment certains observateurs. A son arrivée, Ahmed Maâbed, le wali de Béjaïa, a déclaré la situation de l'environnement comme une priorité de l'hure en multipliant conséquence des actions de nettoyage de la ville de Béjaïa. Chaque samedi, un conseil de wilaya élargi aux présidents d'APC a été consacré à cette question de l'hygiène du milieu. Les directeurs ont été instruits, tout comme les maires, de l'amélioration du cadre de vie des habitants des quartiers et des cités. La commune du chef-lieu a été répartie en 19 zones, et chaque chef de l'exécutif a été destinataire d'une carte des quartiers où ses services doivent intervenir, alors que celui des travaux publics est chargé de nettoyer les différentes artères. Ces opérations, qui se répèteront désormais chaque samedi, sont effectuées en étroite collaboration avec les entreprises tant privées que publiques et la population.