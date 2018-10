AGRESSION D'UN JOURNALISTE PAR UN DÉPUTÉ RND Rambo à l'APN

Par Hasna YACOUB -

L'élu s'est autorisé, couvert par son immunité parlementaire, de frapper et d'insulter un confrère d'Echourouk

La presse a encore une fois été victime de violence. Cette fois-ci, c'est un député RND qui s'est autorisé, couvert par son immunité parlementaire, de frapper et d'insulter un confrère d'Echourouk News, Belkacem Djir, alors qu'il ne faisait que son travail. Le journaliste qui était, mercredi dernier, devant le siège de l'APN, cadenassé par la majorité parlementaire pour empêcher le président de l'Assemblée d'accéder à son bureau, a été pris à partie par le député qui lui reprochait de prendre position dans la crise de la chambre basse. Mais pas seulement, cet élu qui s'est «jeté» sur notre confrère, a accusé la presse d'être «la cause de la crise en Algérie» et s'est même permis un grave écart de langage en insultant la mère du confrère. Une honte! C'est indigne d'un élu du peuple que d'avoir un comportement aussi violent et un langage aussi vil et abject, au moment même où son premier responsable du parti appelle à la «préservation de la dignité»! C'est le ridicule qui ne tue...malheureusement pas. Il semble bien que secrétaire général du RND doit donner un vrai coup de balai dans les rangs de son parti qui comptent de «gros bras». L'agression contre le journaliste d'Echourouk a suscité énormément de réactions dans la corporation et plusieurs journalistes ont appelé à dépasser la solidarité sur les réseaux sociaux et de s'inscrire dans des actions concrètes afin de mettre un terme à ces agissements qui portent atteinte à la profession. Plusieurs confrères ont appelé Belkacem Djir à déposer plainte. D'autres proposent la rédaction d'un courrier appuyé par une pétition qui sera adressée au ministre de la Justice demandant la levée de l'immunité parlementaire. Il est même proposé de saisir le secrétaire général du RND pour dénoncer le comportement odieux de son député.

Aucune décision n'a encore été prise. L'heure n'est plus à se suffire de condamner de pareils agissements, mais de mener un vrai combat pour faire cesser ces agressions.