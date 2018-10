SAID BOUHADJA A ACCEPTÉ SON SORT Chronique d'une défaite annoncée

Par Saïd BOUCETTA

Le silence de Saïd Bouhadja, trois jours après le déclenchement de la procédure de sa destitution, est on ne peut plus parlant. L'homme a cessé toute résistance. Dépouillé de son statut de membre de la direction du FLN, il est, de fait, exposé politiquement. La décision prise par le bureau politique du parti d'en finir avec lui, même si elle était très prévisible, n'en était pas moins un très sérieux coup dans la «carapace» qu'il s'est confectionnée depuis le début du conflit qui l'oppose aux députés de la majorité parlementaire. Le futur ex-président de l'APN devait certainement savoir que pareille mesure ne saurait échapper à la présidence de la République. Si le chef de l'Etat n'a rien à voir avec l'institution législative constitutionnellement parlant, il est président du FLN. A ce titre, l'instance dirigeante du parti ne pourrait pas prendre une décision aussi lourde, sans l'en aviser. De fait, Saïd Bouhadja a perdu le soutien qu'il pensait avoir au tout début du bras de fer qu'il a engagé avec les députés de sa famille politique. Sa réaction, plutôt timide, à sa prochaine traduction devant le conseil de discipline de son parti était, en réalité une sorte de baroud d'honneur après une «lutte» éprouvante qui aura duré trois semaines. N'étant plus membre de la direction du FLN, Saïd Bouhadja a tout simplement perdu toute légitimité politique au poste qu'il occupe. Pour avoir longtemps siégé au bureau politique et vu ce qu'il en est advenu des camarades qui sont passés par là, le vieux routier du système a tiré les conclusions qui s'imposent en pareilles circonstances. Il a définitivement perdu sa bataille politique contre un FLN resté, visiblement homogène, face à lui et derrière le chef de l'Etat. Il importe désormais peu, pour lui, de soutenir ou pas un nouveau mandat pour le président de la République. Il est seul contre tous, d'autant plus qu'à la résolution du bureau politique a succédé, le lendemain, une réunion du bureau de l'APN. Les vice-présidents ont entériné la vacance de son poste. C'était mercredi dernier. En une telle conjoncture et sachant que cet épisode du conflit était très prévisible, la réaction se devrait d'être rapide, ferme et sans nuance. Or, jusqu'à hier, en fin d'après-midi, l'homme s'est confiné dans un silence, révélateur d'une attitude de capitulation. Saïd Bouhadja n'est pas monté au créneau, a évité tout contact avec la presse, alors que tout au long des 16 jours, il n'avait pas laissé sa langue dans sa poche et tentait même d'activer la mécanique administrative de l'APN. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il attendait le signal pour se prononcer. S'il n'a pas démissionné, c'est qu'aucun signal direct ne lui est parvenu. Mais force est de constater que son exclusion annoncée du FLN est vraisemblablement un signe qui ne trompe pas. Bouhadja a compris le message et a laissé le processus de sa destitution suivre son cours, sans oser l'entraver.