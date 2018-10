INTEMPÉRIES À ORAN 9 accidents de la circulation en une journée

Par Wahib AïT OUAKLI -

Neuf accidents de la circulation ayant fait six blessés et autres dégâts matériels, ainsi que le sauvetage de sept voitures envahies par les eaux pluviales. Tel est le bilan enregistré, en fin de semaine par la Protection civile d'Oran ayant, en mobilisant ses moyens humains et matériels, déclenché le plan d'intervention et sauvetage pour faire face aux intempéries dès annoncées par le Bulletin météorologique spécial, BMS. Tel que détaillé par la Protection civile, celle-ci a dépêché des équipes spéciales dans les points noirs connus pour être le fief des lieux de stagnation des eaux pluviales, comme les ronds-points, les trémies. Des pluies assez soutenues sous formes d'averses orageuses ont affecté, à partir de jeudi après-midi des wilayas de l'ouest du pays, indique l'Office national de la météorologie, dans un bulletin météorologique spécial, Bms. Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès et le Nord de Naâma, sont les wilayas concernées par les prévisions dudit bulletin. Le cumul des précipitations estimées durant la même validité, a, dans certaines régions, atteint 20 mm. Ces précipitations ont été accompagnées de rafales de vent, sous orages. Un peu partout sur les routes du territoire national, les accidents de la circulation constituent la bête noire des sapeurs-pompiers.

En effet, la Protection civile fait état de 38 personnes mortes et 1 099 autres blessées dans pas moins de 971 accidents de la route survenus durant la période allant du 7 au 13 octobre 2018. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila. Cette wilaya a, durant la même période, enregistré six personnes décédées et 19 autres blessées dans 22 accidents de la circulation. Et ce n'est pas tout. Les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 860 incendies urbains, industriels et autres au cours de 1 220 interventions.

Les mêmes services ont effectué, en outre, 3 826 opérations d'assistance aux personnes en danger et autres opérations diverses, tout comme ils ont enregistré 21 159 appels au secours émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, incendies et pour d'autres opérations d'assistance diverses.