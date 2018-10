IL Y A 48 ANS ÉTAIT ASSASSINÉ LE LION DES DJEBELS Les mots pour dire Krim Belkacem

Par Hocine NEFFAH -

Krim Belkacem doit être élevé au rang d'une légende

Celui que l'on surnommait le «Lion des djebels» a eu le mérite d'enrôler un nombre important d'Algériens qui étaient en manque de solutions et de méthodes pour contrer la machine répressive et de domination coloniale française.

La célébration de l'anniversaire de l'assassinat de l'un des fondateurs de l'action armée et révolutionnaire qui a permis au pays d'arracher son indépendance comme c'est le cas pour le héros de la révolution nationale, le chef historique, Krim Belkacem, devrait normalement être conçue de la manière qui atteste du mérite de cet homme et ses prouesses sur le plan politique et militaire lors du mouvement de libération nationale 48 ans se sont écoulées sur cet assassinat sans que l'évocation soit en phase avec le sacrifice élevé de cet homme qui a voué sa vie pour une Algérie indépendante et digne. L'homme s'est distingué par sa témérité et son engagement sans ambages à l'égard de la cause de la libération et la lutte contre l'assujettissement colonial et l'exploitation d'un peuple tous azimuts.

Krim Belkacem doit être élevé au rang d'une légende en termes de contribution apportée au Mouvement national en général et du mouvement de libération en particulier. C'était l'un des premiers maquisards qui ont regagné les maquis en 1947 pour exprimer haut et fort son rejet et sa rébellion contre l'ordre établi qui n'était autre que l'ordre colonial hideux et injuste. C'est dire que cet homme avait l'instinct révolutionnaire très aigu quant au sort de son pays et son peuple qui croupissait sous le joug d'une injustice des plus obscurantistes, à savoir le colonialisme de peuplement imposé par une France exploiteuse et expansionniste. Celui que l'on surnommait le «Lion des djebels» a eu le mérite d'enrôler un nombre important d'Algériens qui étaient en manque de solutions et de méthodes pour contrer la machine répressive et de domination coloniale française. Du PPA-MTLD, Krim Belkacem a su être loin des jeux politiciens et électoralistes qui ont été consacrés comme règle durant des années par le Mouvement national en général.

Cette situation qui n'était pas bénéfique pour un peuple qui se débattait dans la misère et la déchéance des plus inhumaines, avait donné raison à Krim qui ne voyait pas dans l'électoralisme et la normalisation via les urnes avec l'administration coloniale la solution idoine à un peuple brimé et réduit au dernier plan de l'existence humaine. Son combat farouche contre l'appareil colonial n'a pas tardé à s'exprimer comme la seule issue qui puisse exister pour déloger l'ennemi et ouvrir des perspectives à ce peuple pour une vie digne et respectable. La crise du PPA-MTLD était comme une sorte de prélude pour une action armée concertée et savamment préparée. Krim Belkacem était de ceux qui avaient le courage de rompre avec le cordon ombilical du PPA-MTLD et son chef Messali Hadj qui s'est érigé en véritable paternaliste politique voire même du Mouvement national. L'action armée qui se faisait cristalliser depuis les années 40, a trouvé en Krim Belkacem et ses disciples l'occasion idoine pour qu'elle s'exprime de la manière la plus efficace et qualitative pour faire face au véritable enjeu, à savoir mettre un terme au colonialisme français et ses retombées néfastes sur le peuple algérien.

Le génie de Krim, c'est qu' il a su allier combat armé et lutte politique en prouvant davantage sa maîtrise des enjeux et l'assimilation des exigences de l'heure. Les négociations d'Evian étaient un exemple saillant d'un sens relevant d'une stratégie digne des gens qui savent jouer sur les conjonctures et les situations en fonction des urgences et des priorités qui s'imposent à chaque étape précise.

Dans ce sens, Krim Belkacem a pu s'adapter et réussir son coup de maître permettant ainsi au pays de recouvrir sa souveraineté et son indépendance nationales. Au-delà du contentieux qui a caractérisé la direction politique du mouvement de libération nationale, la contribution de Krim Belkacem devrait être enseignée aux générations actuelles. Il est temps que la mémoire de cet héros soit dépoussiérée et revalorisée. Evoquer Krim Belkacem c'est évoquer une tranche d'une Algérie en armes et qui luttait avec stoïcisme et bravoure contre un empire colonial. Krim Belkacem mérite que l'on revigore son passé et qu'on le hisse au rang d'un patriote digne de ce peuple et ce pays pour lequel il a sacrifié sa vie.