MAINTENANT QUE LA COMMISSION JURIDIQUE A CONFIRMÉ LA VACANCE DU POSTE DE PRÉSIDENT DE L'APN Le Scénario d'après...

Par Nadia BENAKLI -

Le Parlement a un délai de 75 jours pour adopter le projet de loi de finances 2019

Une session plénière sera tenue au courant de cette semaine pour voter la décision de la vacance du poste du président de l'APN et élire le nouveau remplaçant du président délogé, Saïd Bouhadja.

Aussitôt déclarée, aussitôt confirmée. La décision portant sur la vacance du poste du président de l'APN a été approuvée par la commission des affaires juridiques et des libertés publiques de l'APN en l'espace de 24 heures seulement. Lors d'une réunion tenue jeudi après-midi, elle a confirmé la demande du bureau de l'APN sans surprise. «En présence de la plupart des membres de la commission nous avons examiné la demande du bureau de l'APN et nous avons jugé que les conditions étaient réunies pour appliquer l'article 10 du règlement intérieur», a déclaré à l'issue de cette réunion le président de la commission, Amar Djilali du FLN. Sur quel argument est fondé ce jugement? Amar Djilali explique que le président Saïd Bouhadja est incapable de poursuivre son mandat, vu son désaccord avec les députés de la majorité. «Tous les éléments juridiques de l'état de vacance sont réunis pour incapacité du président de l'APN (Saïd Bouhadja) à assurer ses fonctions, du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner», indique la commission dans un communiqué rendu public. Le même communiqué précise que «ce cas de figure s'inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par l'article 10 du règlement intérieur de l'APN, lequel prévoit qu'en cas de vacance de la présidence de l'APN par suite de démission, d'incapacité ou d'incompatibilité ou de décès, il est procédé à l'élection du président de l'APN suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la déclaration de la vacance». Après la réunion du bureau de l'APN tenue mercredi dernier et la confirmation de la vacance du poste du président de l'Assemblée par la commission, il reste juste une seule formalité pour clore le feuilleton Bouhadja à l'APN. Ainsi, une session plénière sera tenue au courant de cette semaine pour voter la décision de la vacance du poste du président de l'APN et l'élection d'un nouveau président. «La session devrait intervenir ce lundi au plus tard mercredi», a confié un député de l'ex-parti unique. La plénière sera présidée par le député le plus âgé, Djillali Gueniber du RND et sera assistée par les deux plus jeunes membres de l'Assemblée comme le dicte le règlement intérieur de l'institution. Qui succédera à Bouhadja? Dans les coulisses du Parlement, plusieurs noms circulent. Il s'agit entre autres de l'ancien ministre des Finances, Mohammed Djellab de Biskra, de l'ex-ministre de la Pêche Sid Ahmed Ferroukhi, de l'actuel chef du groupe parlementaire du FLN, Mouad Bouchareb natif de Sétif, et du député de Tizi Ouzou Saïd Lakhdari. Certains évoquent même le nom du député du RND, Seddik Chihab. Or, la nomination du président de l'APN doit obéir au principe de l'équilibre régional. Vu que le président du Sénat est issu de l'Ouest, le président de l'APN doit être forcément de l'Est ou du Sud. Le remplaçant de Bouhadja doit gagner l'estime du président et du parti. Ce qui est certain, le nom du nouveau successeur à la tête de l'APN sera connu dans quelques jours. Certes, l'article 10 du règlement intérieur offre un délai de 15 jours pour élire le président, mais le timing presse. Nous n'avons pas assez de temps, le nouveau président doit prendre place le plus vite possible pour permettre à l'institution de revenir à la normale», affirme un député du RND, membre de la commission des finances. Effectivement, les délais pressent. Après trois semaines de gel, les députés doivent mettre les bouchées doubles pour examiner le projet de loi de finances 2019 qui est déjà dans les tiroirs des élus. Une fois élu, le président de l'APN convoquera son bureau pour arrêter l'agenda des travaux et mettre en oeuvre les commissions. Le Parlement a un délai de 75 jours pour adopter le projet de loi de finances 2019. ce qui explique que les députés doivent rattraper le temps perdu.