PARTENARIAT ENTRE L'ANEM ET PÔLE EMPLOI De nouvelles méthodes pour le "recrutement"..

C'est une première du genre. Le lancement officiel du projet de jumelage, entre l'Agence nationale de l'emploi (Anem) et pôle emploi France, a eu lieu avant-hier. Dans le cadre du Programme d'appui à la mise en oeuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A), ce projet permettra de renforcer les services à distance. En effet, il s'agit d'un projet de jumelage d'une durée de 24 mois, financé par l'UE, d'un montant de 1 240 000 euros et intitulé «Appui à la modernisation du service public de l'emploi». Dans ce sillage, on note, que la mise en oeuvre de ce projet permettra à l'Anem de renforcer son offre de services, y compris les services à distance mis en place pour les usagers du service public de l'emploi, et consolider l'organisation et les outils dont elle dispose, afin d'assurer une meilleure capacité d'évolution de ses services. Par ailleurs, ce projet vise également à instaurer la démarche de l'ingénierie de formation comme méthode permettant le développement des compétences du personnel de l'Anem. A cette occasion, le directeur général de l'Agence nationale de l'emploi, Anem, Mohamed Arrache, a expliqué que ce projet de jumelage constitue une première pour son organisme et vise à renforcer l'échange d'expériences entre les deux parties (Anem et pôle emploi). Pour le responsable, ce partenariat, «permettra à l'Anem de concrétiser un certain nombre d'objectifs, dont notamment, l'instauration de nouveaux instruments à travers l'acquisition de l'expertise de pôle emploi en matière d'innovation et de nouveaux outils d'information devant améliorer la prestation de services au profit du demandeur de l'emploi et de l'employeur». Toujours dans le même ordre d'idées, le responsable a estimé que ce projet sera d'un apport positif pour la continuité de la modernisation du service public de l'emploi.De son côté, la chef des opérations de coopération de la Délégation de l'Union européenne, Mme Silvia Severi, a souligné que «ce nouveau jumelage vient compléter les résultats déjà atteints par le programme d'appui au secteur de l'emploi 2012-2016 (Pasea) qui a permis la mise en place, notamment, d'un système d'information en réseau avec un équipement rénové». La même responsable, a révélé, tout en se félicitant du partenariat entre l'Anem et pôle emploi, qu'une douzaine de jumelages institutionnels sont actuellement en cours d'exécution dans plusieurs secteurs, dans le même cadre du Programme d'appui (P3A), notamment «celui portant insertion des personnes handicapées en milieu du travail, lancé en 2017». Pour rappel, ce projet, vise à favoriser de nouvelles étapes dans la modernisation du service public de l'emploi, à savoir, le développement des services à distance en direction des usagers du service public de l'emploi et consolider la capacité de l'Agence nationale de l'emploi. En outre, 17 activités seront organisées dans le cadre de ce projet, afin de renforcer l'offre de service, consolider l'organisation et les outils dont dispose l'Agence de l'emploi, pour une meilleure capacité d'évolution de ses services. Instaurer une démarche de l'ingénierie de formation comme méthode pour le développement des compétences des personnels, est désormais une priorité.