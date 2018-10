JOURNÉE NATIONALE DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE Le geste sincère d'El Habiri

Par Madjid BERKANE -

LLe directeur général de la Sûreté nationale a honoré les soldats de la presse

La Dgsn ne ménagera aucun effort pour aider la presse nationale dans son travail et à aller de l'avant, a écrit le Dgsn dans son message.

Le directeur général de la Sûreté nationale le colonel Mustapha El Habiri a honoré les soldats de la presse comme il aime à les appeler affectueusement de la plus belle manière en cette veille de la Journée nationale de la liberté de la presse.

En effet, quoi de mieux que d'organiser une sortie de détente au profit des journalistes vers l'une des plus belles villes d'Algérie, la ville de Tipasa en l'occurrence. Les journalistes ayant répondu en nombre en ce jeudi matin à l'invitation de la Dgsn ont vite compris que l'idée de la sortie n'a pas été anodine. «Les hommes de terrain honorent leurs semblables sur le terrain», se sont accordés à dire les consoeurs et les confrères ravis de se retrouver de sitôt en cette matinée pour une fois non pas pour une couverture, mais juste pour se distraire. Le chef de la sûreté de la wilaya de Tipasa et ses cadres ayant reçu sans doute des instructions de la part de leurs supérieurs ont accueilli les représentants des médias avec tous les honneurs possibles au siège de la sureté de wilaya.

Outre le sourire qui ne quittait pas les lèvres, les hôtes de la ville de Tipaza ont eu droit à des fleurs et des écharpes frappées du logo de la Dgsn. Ce n'est pas fini, après l'accueil, les journalistes furent invités dans la splendide salle de la sureté de la wilaya réservée d'habitude pour les invités de marque. Autour des petits fours et toutes sortes de gâteaux et de limonades, Arslane Driad, chef de la sûreté de la wilaya, était aux anges a souhaité la bienvenue aux journalistes. «Je suis particulièrement ravi de vous accueillir parmi nous.

Cela est un honneur pour nous. Retrouver nos collègues de la presse en la veille de la Journée nationale de la liberté de la presse est un énorme plaisir. La police et les journalistes oeuvrent pour un seul but: servir le citoyen et le pays. Et à ce titre, je préfère vous accueillir sans protocole», a indiqué le chef de la sureté. Des propos qui ont mis de plus en plus à l'aise les journalistes qui se sont donné un énorme plaisir en visitant les différents services qu'abrite la sureté de wilaya. Accompagnés par le chef de la sureté et ses cadres, les invités de la police ont eu droit à des explications exhaustives quant à tous les services. Pour informer davantage les journalistes sur le travail et la disponibilité des hommes d'El Habiri, le chef de la sûreté de la wilaya a invité ces derniers à visiter la toute nouvelle unité de la brigade de la recherche et d'investigation (BRI) dans la localité de Fouka. Sur place, les journalistes qui furent accueillis avec les mêmes honneurs qu'au siège de la sûreté de la wilaya ont eu à s'enquérir du travail de la (BRI), des activités sportives et les arts martiaux auxquels sont soumis les éléments de cette brigade appelés à être disponibles à tout moment et dans toutes les circonstances. 13 h passée, les hôtes de la sureté de la wilaya de Tipasa ont été conviés à un déjeuner copieux. Avant de le savourer, le directeur de la cellule de la communication de la Dgsn a procédé à la lecture du message de Mustapaha El Habiri pour la corporation des journalistes à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le Dgsn qui a tenu dans le préambule de son message à remercier le président de la République pour l'instauration de cette journée qui revient de droit à cette corporation, a tenu à remercier les différents organes de la presse nationale pour le travail accompli au profit à la fois du pays et de l'opinion publique.

Le colonel Mustapha El Habiri qui n'a pas omis de noter dans son message que la presse est un partenaire de marque pour la police a indiqué que cette relation est dictée par le souci de servir le citoyen et de préserver ses biens avec le maximum possible de professionnalisme.

Cette mission est désormais consacrée, note le Dgsn, par la Constitution. «La Dgsn ne ménagera aucun effort pour aider la presse dans son travail et à aller de l'avant», a conclu El Habiri dans son message.