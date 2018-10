LOGEMENTS SOCIAUX 70% des loyers ne sont pas recouvrés

Par Massiva ZEHRAOUI -

Abdelwahid Temmar

Il s'est révélé qu'à l'échelle nationale, seulement 33% des loyers des logements sociaux sont recouvrés, a indiqué jeudi dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Les Offices de promotion et de gestion immobilière (Opgi) font en ce moment face à de sérieuses difficultés d'ordre financière. Ces problèmes ont principalement trait au volet des recouvrements des loyers, lequel est caractérisé par un déficit manifeste. Et pour cause, il s'est révélé qu'à l'échelle nationale, seulement 33% des loyers des logements sociaux sont recouvrés, a indiqué jeudi dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Se penchant sur la question lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, ce dernier a avancé que ce problème survient toujours, malgré des prix de location «symboliques», allant de 1500 DA à 2800 DA. Une formule dit-il, destinée «aux familles à faible revenu».

Abdelwahid Temmar a dans ce sens assuré que ses services s'emploient activement afin de remédier à cette situation. Il a ainsi évoqué la mise en place d'une série de mesures, à côté «des instructions adressées aux Opgi afin d'améliorer le fonctionnement des services chargés du recouvrement des loyers, et l'ouverture de nouvelles agences, notamment dans les nouvelles cités.»

Interpellé sur le manque de guichets de recouvrement au niveau des Opgi, le responsable du secteur a avancé que «la plupart des cités disposaient de guichets et d'agences chargées de la gestion immobilière de proximité, citant également les caisses relevant des Opgi se trouvant au niveau de la plupart des agglomérations».

Il a rappelé que la wilaya d'Alger «comptait 72 guichets consacrés au recouvrement des loyers, assurant un service régulier tous les jours de la semaine, à l'exception du vendredi». Il a tout de même reconnu «l'absence de ces guichets dans certaines cités où leur éloignement, le guichet le plus proche se trouvant à 10 km.» Abdelwahid Temmar a en outre fait savoir que pour ouvrir de nouveaux guichets demande «des moyens matériels et humains ainsi que des charges supplémentaires, difficiles à couvrir par les offices, d'autant que leur montant dépasse celui des loyers recouvrés au niveau de ces guichets». Il a indiqué dans ce sillage que pour tenter de régler le problème, il est prévu de «réviser les heures de travail des services chargés du recouvrement des loyers». Les citoyens pourront donc régler le loyer à n'importe quel moment de la journée et même durant les vacances. Rappelons par ailleurs, que les difficultés financières que rencontrent les Opgi ne sont pas récentes et qu'elles remontent à plusieurs années maintenant. Il faut signaler que cela revient en grande partie aux locataires qui ne s'acquittent pas de leurs factures. Des mises en demeure ont été alors adressées à l'endroit de ces mauvais payeurs. Mais visiblement, le taux de recouvrement peine toujours à s'améliorer bien au contraire, il continue de suivre une tendance baissière.