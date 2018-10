LE FFS A RÉUNI SES CADRES À HUIS CLOS Un conseil national sous haute tension

Par Mohamed BOUFATAH -

Les enfants de Ait Ahmed ont adressé une lettre aux dirigeants du parti pour dénoncer les sanctions prises à l'encontre des cadres.

La session ordinaire du conseil national du FFS s'est tenue hier à huis clos. La situation politique et organique du parti sont les deux points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre sous haute tension. En fait, les membres du conseil national devaient entériner notamment les récentes sanctions que la commission de médiation et de règlement des conflits a infligé à l'encontre des cadres et militants du parti.

Il s'agit de la radiation de la députée d'Alger, Salima Ghezali et la suspension de son poste de l'ex-président du groupe parlementaire, député de Béjaïa Chafaâ Bouïch ainsi que la menace qui pèse sur d'autres militants catalogués dans le camp de la direction précédente. Le président de ladite commission devait également s'exprimer devant le conseil national à propos de son refus de signer le procès-verbal validant ces sanctions.

Ce conseil national intervient une semaine après la réunion de la commission de médiation. Comme à l'accoutumée, les fils du défunt Hocine Ait Ahmed ont adressé, la veille, de ce rendez-vous, une lettre aux membres du conseil national. Les enfants du défunt fondateur du parti, Hocine Ait Ahmed prennent la défense de Salima Ghezali. «En tout état de cause, nous considérons la décision de la radiation de Salima Ghezali comme un désaveu de Hocine Ait Ahmed dans un contexte de reniement des valeurs, principes et fondamentaux de Hocine Ait Ahmed au sein du FFS», est-il souligné. «Votre sens de l'honneur et votre esprit de responsabilité sont sollicités à titre individuel.

Ils seront déterminants pour l'issue de la réunion du conseil national du 19 octobre et pour l'avenir du FFS», ont-ils indiqué dans leur message à l'adresse de «chaque membre du conseil national du FFS- instance délibérante et de contrôle- (article 37 des statuts)». Pas seulement: «Nous exprimons notre pleine solidarité avec Salima Ghezali, Chafâa Bouaiche, Abderrazak Zemmouri, Soraya Louz, ainsi que notre inquiétude, notamment pour Hamou Didouche, Hassen Ferli, Hakim Kridi, Chafâa Aguenihanai,- Hocine Haroun,-Nacer Abdoune,...», est-il ajouté.

«Valider et / ou entériner la radiation de Salima Ghezali, notamment compte tenu de l'épisode ubuesque et kafkaïen le 6 octobre dernier par la commission de médiation et de règlement des conflits, illustré par le refus du président de cette commission d'en signer le procès-verbal avec remise de sa démission séance tenante, c'est légitimer irréversiblement au sein du FFS les pratiques superficielles aux relents staliniens», peut-on lire également. «Vous êtes porteurs, à titre individuel, et dépositaires, à titre collectif, des valeurs, des principes et des fondamentaux du FFS» est-il relevé. «Il vous revient légitimement, en particulier en cette grave crise que vit aujourd'hui le FFS, de susciter et d'organiser, pacifiquement et sans violence, des débats à cet égard dans chacune de vos structures ainsi que de réinstaurer formellement les pratiques de collégialité, de libre débat et de concertation pour un consensus», a-t-on appuyé. «A chaque membre des trois collégialités, instance présidentielle, comité d'éthique, secrétariat national, composant la collégialité de la direction nationale (article 45 des statuts) exprimez ouvertement et assumez pleinement vos positions en toute responsabilité politique individuelle et collégiale sans vous cacher devant ou derrière le portrait de Hocine Ait Ahmed», est-il estimé.