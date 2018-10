EN PRÉVISION DES SÉNATORIALES Ould Abbès dicte ses règles

Par Nadia BENAKLI -

L'instruction numéro 5, adressée il y a trois jours aux mouhafedhs, comporte 14 directives à suivre dans la préparation de l'opération de sélection des candidats.

Il veut clarifier les règles du jeu à l'avance. Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a adressé une instruction à tous les mouhafeds portant sur les critères de sélection des candidats aux sénatoriales de décembre prochain. L'instruction numéro 5, adressée il y a trois jours aux mouhafedhs, comporte 14 directives à suivre dans la préparation de l'opération de sélection des candidats. Le patron du FLN insiste surtout sur la transparence qu'il considère comme un défi à relever. Sachant que l'argent sale et l'achat des voix sont devenues des pratiques courantes dans chaque course électorale, le patron du FLN entend mettre un terme à ces pratiques. Ainsi, il a chargé les responsables locaux de veiller sur le choix des candidats compétents et honnêtes qui seront dignes de représenter le parti. Il a insisté sur la tenue des assemblées générales pour faire le tri des candidats potentiels dès à présent. Disposant d'un grand nombre d'élus, le FLN du plus grand nombre de candidats potentiels. Ce qui démontre que le choix des noms ne sera pas une mince affaire. Le parti risque même d'être confronté, comme à chaque rendez-vous électoral, à des remous et des déchirements au sein de la base. Voulant anticiper les faits et éviter le maximum de tracas, Ould Abbès va jouer le rôle du gendarme en supervisant l'opération de bout en bout. Ainsi, il a demandé à ses responsables locaux de lui remettre les listes de candidatures pour vérifier personnellement si les critères de sélection ont été respectés dans le choix des candidats ou pas. Ce dernier met en garde les responsables locaux à chaque sortie médiatique. «Nous allons choisir nos candidats dans la transparence la plus totale. Et je vous le dis tout de suite, déjà: gare à la «chkara (l'argent sale)!», déclare-t-il à l'adresse des mouhafedhs lors d'une réunion tenue en septembre dernier à Ben Aknoun. «Nous sommes au courant de certains agissements, ici et là, en prévision des sénatoriales. Mais que tout le monde soit rassuré. Nous ne laisserons personne agir à l'encontre de la ligne et des directives du parti», réitère-t-il en guise de menace.

Sachant parfaitement que la course sera serrée entre lui et son rival, en l'occurrence le RND, le parti majoritaire veut coûte que coûte sauvegarder sa suprématie au sein de la chambre haute du Parlement, élargir son carré pour renforcer davantage son poids. Après l'exploit réalisé par le RND lors des dernières législatives, le FLN redoute sérieusement son concurrent.