EXCÉDÉ PAR LE HAUT-PARLEUR DE LA MOSQUÉE Il poignarde le muezzin

Les habitants de la petite ville de Hadj Mecheri sont orphelins, depuis mardi dernier, de leur muezzin. Des mains assassines ont décidé de le faire taire à jamais. El Hadj Ali Cheddad officiait depuis de nombreuses années en tant que muezzin bénévole à la mosquée Khaled Ibn Walid de Laghouat. Ce père de famille de six enfants, âgé de 56 ans, était un homme apprécié par son entourage pour sa bonté et sa ponctualité. La nouvelle de son assassinat a semé l'incompréhension des fidèles et proches de la victime. Ils ne s'expliquent toujours pas qu'on ait pu porter atteinte à sa vie.

Le jour de son assassinat, El Hadj se rendait comme chaque matin, pour le premier office de la journée, mais il n'arrivera jamais à la mosquée. Un habitant du quartier, sans foi ni loi, lui a porté plusieurs coups de couteau dans le dos, avant de prendre la fuite tout en le laissant se vider de son sang. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ressort qu'un résident du quartier, âgé de 40 ans avait eu quelques jours avant les faits, un accrochage verbal avec la victime au sujet de l'appel à la prière. Le quadragénaire avait alors proféré à l'encontre du muezzin des menaces de mort. Il a fini par joindre le geste à la parole en le poignardant mortellement dans le dos. Arrêté, l'auteur des faits, sera prochainement déféré devant le tribunal d'Aflou.