A 400 DA LE KILO La banane fait dans la haute voltige

Par Abdelkrim AMARNI -

La décision de soumettre la banane à une licence d'importation semble avoir créé une situation de monopole qui ne profite qu'à un «club» restreint d'opérateurs.

Longtemps absente sur les étals de nos marchés, la banane est revenue pour mieux «narguer» le consommateur. Proposé, il y a quelques mois, à des prix jugés tout aussi raisonnables qu'abordables, ce fruit l'est aujourd'hui à des coûts qui dépassent l'entendement. Son prix caracole ces derniers temps autour de pas moins de 400 DA le kilogramme et souvent plus. Et pourtant, en 2017, le gouvernement Sellal avait décidé de délivrer des licences d'importation de la banane afin de faire baisser le prix de ce fruit. Mais si les premiers mois, une baisse a été enregistrée, la hausse est à nouveau de retour. Cela est d'autant plus vrai que le prix de la banane sur le marché international est proposé en moyenne à 0,7 dollar le kg. En comptant la taxe, le kilo de la banane revient à moins de 200 DA le kilo. Une simple soustraction montre que la marge bénéficiaire sur ce produit dépasse les 100%! Des commerçants d'Alger affirment, eux, qu'ils ne prennent qu'une marge comprise entre 30 et 50 DA par kg, ce qui implique donc que le bénéfice de l'importateur tourne autour de 200 DA par kg. Ainsi, sur une cargaison de 10 000 tonnes, le bénéfice net est de deux milliards de DA!

La politique du système de quotas et de licences imposés par les autorités publiques sur certains produits, dont la banane, semble «vaciller» et fort sérieusement, comme le montre clairement ce bénéfice plus qu'«indécent», qui ne repose sur aucune règle du marché.

Avant 2016, la banane se vendait à un prix moyen de 150 DA le kg. Après la suspension des importations, vers la fin de l'année 2016, dans l'attente de l'attribution des licences, ce fruit était devenu «inaccessible» pour le citoyen lambda. Il avait même atteint le niveau impensable de 900, voire 1 000 DA le kg!

Sur 44 importateurs qui ont postulé en 2017 pour la licence, seulement six avaient été retenus, en raison du cahier des charges strict où beaucoup de postulants avaient été recalés car ne disposant pas d'entrepôt de stockage, ni d'aires de mûrissage et de froid, ou encore ne remplissant pas d'autres critères.