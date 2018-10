DE GRANDS GROUPES FRANÇAIS ACCUSÉS DE «CRIMES DE COLONISATION» Le Front Polisario les attaque en justice

Par Mohamed TOUATI -

Trois banques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, ainsi que Air France aérienne défileront à la barre.

Le Front Polisario bat le fer tant qu'il est chaud. C'est en effet dans la foulée de l'adoption d'une résolution, le 17 octobre, par la quatrième commission de l'Onu chargée de la décolonisation qui réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination que son représentant légitime fait feu de tout bois pour faire respecter la légalité internationale. Mettre devant le fait accompli les compagnies et les entreprises, indues occupantes, venues s'installer sur un territoire annexé depuis 1975 par le Maroc pour faire leur beurre. Accentuant la spoliation d'un peuple sur ses propres terres et dans l'attente d'être réparé dans ses droits.

Le Sahara occidental est inscrit sur la liste de l'Organisation des Nations unies des territoires non autonomes qui restent à décoloniser. Alors que des arrêts de la Cour de justice européenne dont le dernier concernant l'accord de pêche qui lie l'UE au Maroc soulignait que le Sahara occidental ne fait pas partie du royaume marocain. «Compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du royaume du Maroc, les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée par l'accord de pêche», avaient jugé les magistrats européens. «En concluant cet accord, l'Union européenne (ndlr) a violé son obligation de respecter le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination», ont souligné les juges de la Cour européenne dans leur arrêt rendu, le 27 février 2018.

Ce que semblent feindre d'ignorer de grands groupes français. Ils sont accusés de «crimes de colonisation». Le Front Polisario a décidé de les attaquer en justice. Trois banques, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, la compagnie aérienne Transavia le groupe Axa assurances, et le groupe Ucpa, organisateur de séjours sportifs défileront à la barre. Mohamed Khadad, président des relations extérieures du Front Polisario et coordinateur avec l'Onu, l'a annoncé, vendredi dernier, à l'ouverture du colloque international ayant pour thème «souveraineté sur les ressources naturelles et application du droit international au Sahara occidental», organisé par l'association des amis de la République arabe sahraouie démocratique en France à Gonfreville-l'Orcher, près du Havre. «Six plaintes ont été contre des groupes français pour «crimes de colonisation» pour avoir implanté leurs filiales dans le territoire du Sahara occidental, occupé par le Maroc.» a déclaré le diplomate sahraoui. Le bal de cette série de plaintes contre des entreprises de l'Hexagone a été ouvert le 18 septembre dernier, par l'entreprise française Chancerelle, poursuivie pour activité «illégale» dans le territoire sahraoui. Implantée en France dans le Finistère, elle prétend vendre des sardines provenant du Maroc. Or, ces sardines sont en réalité pêchées «illégalement» dans les eaux sahraouies. Un exemple type de la transgression de l'arrêt rendu par la Cour de justice européenne. Il légitime la «chasse» du Front Polisario aux entreprises récalcitrantes, qui foulent aux pieds la justice internationale.